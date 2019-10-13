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День финансов, 16 октября: новая услуга в Приват24, кредитные карты с рассрочкой, цены на газ

День финансов, 16 октября: новая услуга в Приват24, кредитные карты с рассрочкой, цены на газ

Среда, 16 октября. МВФ обновил прогноз курса гривны, Минсоцполитики развеяло мифы о штрафах за субсидии, Минфин рассказал о проекте Госбюджета-2020.

Планы президента ввести мораторий на проверки ФЛП. Президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов, которые вводят электронный чек. Так, глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на 2 года.

Новая услуга в Приват24. Клиенты банка смогут открыть счет в одном из негосударственных пенсионных фондов, в интернет-банкинге или мобильном приложении. Пока их только три: ОТР-Пенсия, Династия и ПриватФонд. Можно заключить контракт на третье лицо, например, отца или мать, и пополнять их будущую пенсию со своей карты.

Снизилась цена на газ для населения. Октябрьская цена на природный газ для населения снизилась на 5% по сравнению с уровнем сентября. А с апреля этого года цена снизилась на 32%. В Нафтогазе также рассказали, что делать, если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем газа по услуге «Газовый запас».

Бюджет на социальную сферу в 2020 году. В Минфине рассказали, какая социальная поддержка граждан заложена в проекте Госбюджета-2020. Так, минимальная зарплата будет составлять 4723 грн, на субсидии выделят 47,6 млрд грн, а на пенсии – 172,6 млрд грн.

Штраф за неправомерное получение субсидий – миф. В Минсоцполитики заявили, что украинцев не будут штрафовать за неправильно заполненные документы при оформлении субсидий. Кроме того, в правительстве не планируют пересматривать средний размер субсидий, в прошлом году это было 1700 грн.

Обновленный прогноз курса гривны от МВФ. Среднегодовой курс гривны к доллару США, который МВФ использовал в обновленном макропрогнозе, составит в 2019 году 26,75 грн/$. В 2020 году МВФ ожидает среднегодовой курс 27,72 грн/$, а в 2021-м – 28,7 грн/$.

Кредитные карты с рассрочкой. Рассрочка – очень полезная услуга. Она позволяет совершать крупные покупки, равномерно распределяя нагрузку на бюджет. Некоторые банки привязывают ее к своим кредитным картам. В новом материале мы подобрали для вас несколько кредиток, с которыми можно покупать сейчас, а платить постепенно.

По материалам Finance.UA
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