День финансов, 16 октября: новая услуга в Приват24, кредитные карты с рассрочкой, цены на газ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Среда, 16 октября. МВФ обновил прогноз курса гривны, Минсоцполитики развеяло мифы о штрафах за субсидии, Минфин рассказал о проекте Госбюджета-2020.
Планы президента ввести мораторий на проверки ФЛП. Президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов, которые вводят электронный чек. Так, глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на 2 года.
Новая услуга в Приват24. Клиенты банка смогут открыть счет в одном из негосударственных пенсионных фондов, в интернет-банкинге или мобильном приложении. Пока их только три: ОТР-Пенсия, Династия и ПриватФонд. Можно заключить контракт на третье лицо, например, отца или мать, и пополнять их будущую пенсию со своей карты.
Снизилась цена на газ для населения. Октябрьская цена на природный газ для населения снизилась на 5% по сравнению с уровнем сентября. А с апреля этого года цена снизилась на 32%. В Нафтогазе также рассказали, что делать, если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем газа по услуге «Газовый запас».
Бюджет на социальную сферу в 2020 году. В Минфине рассказали, какая социальная поддержка граждан заложена в проекте Госбюджета-2020. Так, минимальная зарплата будет составлять 4723 грн, на субсидии выделят 47,6 млрд грн, а на пенсии – 172,6 млрд грн.
Штраф за неправомерное получение субсидий – миф. В Минсоцполитики заявили, что украинцев не будут штрафовать за неправильно заполненные документы при оформлении субсидий. Кроме того, в правительстве не планируют пересматривать средний размер субсидий, в прошлом году это было 1700 грн.
Обновленный прогноз курса гривны от МВФ. Среднегодовой курс гривны к доллару США, который МВФ использовал в обновленном макропрогнозе, составит в 2019 году 26,75 грн/$. В 2020 году МВФ ожидает среднегодовой курс 27,72 грн/$, а в 2021-м – 28,7 грн/$.
Кредитные карты с рассрочкой. Рассрочка – очень полезная услуга. Она позволяет совершать крупные покупки, равномерно распределяя нагрузку на бюджет. Некоторые банки привязывают ее к своим кредитным картам. В новом материале мы подобрали для вас несколько кредиток, с которыми можно покупать сейчас, а платить постепенно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы5 ч. назад - 2600 15
В Приват24 появилась новая услуга8 ч. назад - 31439 10
Рынок земли обеспечит дополнительный рост ВВП в 3,5% ежегодно - Милованов8 ч. назад - 542 6
Сколько украинцев выступают за референдум по рынку земли (опрос)Вчера, 17:03 - 861 5
Как планируют изменить систему штрафов для водителейВчера, 21:01 - 2037 5
В Приват24 появилась новая услуга8 ч. назад - 31439 10
МВФ пересмотрел прогноз валютного курса гривны9 ч. назад - 4234
В налоговой рассказали, повлиял ли на поступление налогов переход на использование IBANВчера, 19:22 - 2807 3
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы5 ч. назад - 2600 15
Как планируют изменить систему штрафов для водителейВчера, 21:01 - 2037 5
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)6 ч. назад - 166
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 984
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1298
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2121
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2435 1