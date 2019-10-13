В Минфине назвали суммы, заложенные в бюджет на социальную сферу

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В Минфине рассказали, какая социальная поддержка граждан заложена в проекте Госбюджета-2020.
Подробности Министерство финансов на своей странице в Фейсбуке изложило на языке цифр:
По прогнозам Министерства финансов, минимальная зарплата в Украине будет расти следующим образом:
В 2019 году – 4173 грн;
В 2020 году – 4723 грн;
В 2021 году – 5003 грн;
В 2022 году – 5290 грн.
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