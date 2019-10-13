В Минфине назвали суммы, заложенные в бюджет на социальную сферу

В Минфине рассказали, какая социальная поддержка граждан заложена в проекте Госбюджета-2020.

Подробности Министерство финансов на своей странице в Фейсбуке изложило на языке цифр:

минимальная зарплата будет составлять 4723 грн;

финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета – 172,6 млрд грн;

расходы на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью – 59,5 млрд гривен;

выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме – 47,6 млрд грн;

предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – 3 млрд грн;

социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – около 2 млрд. грн;

ежегодное разовое денежное пособие ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, имеющим особые и особые трудовые заслуги перед Родиной – 1,3 млрд грн;

предусмотрены расходы на обеспечение жильем некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членов их семей, в объеме 753,6 млн грн.

Мои Fiнансы:

По прогнозам Министерства финансов, минимальная зарплата в Украине будет расти следующим образом:

В 2019 году – 4173 грн;

В 2020 году – 4723 грн;

В 2021 году – 5003 грн;

В 2022 году – 5290 грн.