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Будут ли штрафовать украинцев за неправомерное получение субсидий

Будут ли штрафовать украинцев за неправомерное получение субсидий

Заместитель министра социальной политики отметил, что украинцев не будут штрафовать за неправильно заполненные документы при оформлении субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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“Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются уже почти третий десяток лет – с тех пор как действует соответствующая программа”, – заявил Виталий Музыченко.

По словам замминистра, субсидию ни у кого не забирают.

Как рассчитывают субсидии. Субсидия – это разница между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить, в среднем – 10% от дохода. Этот процент определяется индивидуально для каждой семьи в зависимости от дохода.

Например: доход гражданина – 3000 грн, 10% от которых составляют 300 грн, остальное – это субсидия. Если сумма к уплате в платежке равна 2000 грн, от них следует отнять 300 грн (10%).

Как сэкономить на коммуналке

“Таким образом определяем средний размер субсидии, которую государство предоставляло в прошлом отопительном сезоне, – 1700 грн. На сегодня мы не планируем ничего пересматривать”, – отмечает Виталий Музыченко.

Справка Finance.ua:

  • Сейчас государственную помощь в оплате коммунальных услуг получают 2,8 миллиона украинских семей, однако на время отопительного сезона их количество может возрасти до 4 миллионов.
  • С 1 октября украинцы могут получить субсидии в денежной форме.
  • Минсоцполитики предложило гражданам электронный ресурс. для оформления субсидий онлайн.
По материалам Finance.UA
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