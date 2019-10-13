Будут ли штрафовать украинцев за неправомерное получение субсидий

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Заместитель министра социальной политики отметил, что украинцев не будут штрафовать за неправильно заполненные документы при оформлении субсидий.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
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“Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются уже почти третий десяток лет – с тех пор как действует соответствующая программа”, – заявил Виталий Музыченко.
По словам замминистра, субсидию ни у кого не забирают.
Как рассчитывают субсидии. Субсидия – это разница между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить, в среднем – 10% от дохода. Этот процент определяется индивидуально для каждой семьи в зависимости от дохода.
Например: доход гражданина – 3000 грн, 10% от которых составляют 300 грн, остальное – это субсидия. Если сумма к уплате в платежке равна 2000 грн, от них следует отнять 300 грн (10%).
“Таким образом определяем средний размер субсидии, которую государство предоставляло в прошлом отопительном сезоне, – 1700 грн. На сегодня мы не планируем ничего пересматривать”, – отмечает Виталий Музыченко.
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