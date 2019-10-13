В правительстве создали комиссию для рассмотрения жалоб бизнеса на взяточников

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В правительстве создали специальную комиссию, которая будет заниматься рассмотрением жалоб представителей бизнеса на случаи вымогательства взяток.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров.
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“Мы нормально работаем с правоохранительными органами, обо всех таких случаях мы стараемся им сообщить. И я надеюсь, что очень скоро вы увидите последствия такого сотрудничества. Для того, чтобы администрировать такую работу, мы создали специальный орган в Кабинете министров, небольшую группу, комиссию, которая будет работать с этими вопросами для того, чтобы они не пропадали, чтобы мы контролировали, что каждое обращение доведено до ума”, – отметил Гончарук.
По его словам, всех тех, кто пытается давить на бизнес и требует взятки, надо сажать в тюрьму.
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