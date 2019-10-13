"Укрзализныця" готовится к первой публичной продаже акций

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Акционерная компания “Укрзализныця” планирует в течение ближайших недель публично объявить о старте подготовки к выходу на IPO – первой публичной продаже части акций компании, а сам процесс может занять от одного до трех лет.
Об этом сообщил глава правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.
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“В ближайшие несколько недель мы сможем публично объявить, что стартовал процесс подготовки к выходу на IPO (первая публичная продажа части акций – ред.). Более того, закрепим это в документе серьезного уровня, который сделает этот процесс необратимым”, – сказал он.
Также, по словам Кравцова, IPO – это наиболее правильный и эффективный механизм привлечения частного капитала.
“Это дает возможность привлечь средства по самой высокой ставке. В частности, цены за акцию. Также это не создает рисков, как в случае с одним стратегическим инвестором, который может влиять на государственную компанию. Также IPO предоставляет прозрачный механизм контроля со стороны владельцев миноритарных пакетов акций”, – подчеркнул он.
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