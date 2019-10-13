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"Укрзализныця" запустит новый поезд украинского производства в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" запустит новый поезд украинского производства в аэропорт "Борисполь"

“Укрзализныця” планирует до конца текущего года запустить новый поезд украинского производства на маршруте от центрального ж/д вокзала Киева до аэропорта “Борисполь” (Киевская область).

Об этом написал глава “Укрзализныци” Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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“До конца года мы запустим на этом маршруте новый поезд украинского производства. Это + дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас – более 3 тысяч пассажиров в сутки. Практически готова уже и остановка на станции Выдубичи, ее, как и обещали, откроем до конца года тоже. Реконструкция идет по графику”, – отметил он.

Мои fiнансы:

  • 30 ноября 2018 года начал работу железнодорожный экспресс в аэропорт “Борисполь”.
  • Приобрести билеты можно в четырех киосках самообслуживания, в двух спецкассах на вокзале, а также непосредственно в поездах.
  • Остановки – от Центрального железнодорожного вокзала до аэропорта “Борисполь” с остановкой на станции “Дарница”.
  • Стоимость билета – 80 гривен.
  • Время в пути – 35-40 мин.
По материалам Finance.UA
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