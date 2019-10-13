В МАУ рассказали, при каких условиях готовы покупать украинские самолеты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Частная украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” готова покупать самолеты украинского производства, если их начнут выпускать серийно.
Об этом заявил председатель наблюдательного совета и один из совладельцев МАУ Арон Майберг в интервью Mind.
“Чтобы авиакомпании покупали украинские самолеты, нужна серийность. Где проводить обслуживание? Где готовить пилотов? Где брать к нему запчасти? Чтобы он был серийным, сядьте с авиакомпанией, которой этот самолет нужен, и обсудите. Как я высчитаю для этих самолетов экономику? Серийное производство за один день не налаживается. Это долгий и сложный процесс. Среднемагистральный самолет вместимостью 70-100 кресел нам очень нужен. Если бы Украина сделала такой успешный самолет, мы бы его покупали”, – отметил он.
По словам Майберга, МАУ устроит себестоимость кресла в среднемагистральном самолете на уровне 30-40 долларов.
“Тогда авиакомпания сможет комбинировать: кому продавать билеты по $20-22, кому-то – по $70-80. Это уже наш маркетинг. Но дело не только в себестоимости. Самолеты нужно выпускать серийно, а не изготовить три индивидуальных самолета, для которых непонятно, где брать пилотов, запчасти и как обслуживать эти суда”, – добавил он.
В то же время Майберг объяснил, что решением ситуации может стать создание системы финансирования наподобие того, как делают другие компании – Boeing и Airbus.
“Им помогают экспортные и импортные агентства. Здесь надо, скорее всего, думать про лизинговую компанию, может, государственную, может – смешанную. Надо создать пул банков, которые эти самолеты будут покупать, будут сдавать их в лизинг. Это те аспекты, которые необходимы, чтобы в стране полноценно развивалась авиация”, – резюмировал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы6 ч. назад - 3098 16
В Приват24 появилась новая услуга9 ч. назад - 40483 10
Рынок земли обеспечит дополнительный рост ВВП в 3,5% ежегодно - Милованов10 ч. назад - 587 6
Сколько украинцев выступают за референдум по рынку земли (опрос)Вчера, 17:03 - 920 5
Как планируют изменить систему штрафов для водителейВчера, 21:01 - 2125 5
В Приват24 появилась новая услуга9 ч. назад - 40483 10
МВФ пересмотрел прогноз валютного курса гривны10 ч. назад - 4466
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы6 ч. назад - 3098 16
Как планируют изменить систему штрафов для водителейВчера, 21:01 - 2125 5
Отказ России от доллара стоит экономике $7,7 млрд — Bloomberg11 ч. назад - 1696 1
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)8 ч. назад - 175
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 996
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1308
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2133
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2443 1