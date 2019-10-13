В МАУ рассказали, при каких условиях готовы покупать украинские самолеты

Частная украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” готова покупать самолеты украинского производства, если их начнут выпускать серийно.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета и один из совладельцев МАУ Арон Майберг в интервью Mind.

“Чтобы авиакомпании покупали украинские самолеты, нужна серийность. Где проводить обслуживание? Где готовить пилотов? Где брать к нему запчасти? Чтобы он был серийным, сядьте с авиакомпанией, которой этот самолет нужен, и обсудите. Как я высчитаю для этих самолетов экономику? Серийное производство за один день не налаживается. Это долгий и сложный процесс. Среднемагистральный самолет вместимостью 70-100 кресел нам очень нужен. Если бы Украина сделала такой успешный самолет, мы бы его покупали”, – отметил он.

По словам Майберга, МАУ устроит себестоимость кресла в среднемагистральном самолете на уровне 30-40 долларов.

“Тогда авиакомпания сможет комбинировать: кому продавать билеты по $20-22, кому-то – по $70-80. Это уже наш маркетинг. Но дело не только в себестоимости. Самолеты нужно выпускать серийно, а не изготовить три индивидуальных самолета, для которых непонятно, где брать пилотов, запчасти и как обслуживать эти суда”, – добавил он.

В то же время Майберг объяснил, что решением ситуации может стать создание системы финансирования наподобие того, как делают другие компании – Boeing и Airbus.

“Им помогают экспортные и импортные агентства. Здесь надо, скорее всего, думать про лизинговую компанию, может, государственную, может – смешанную. Надо создать пул банков, которые эти самолеты будут покупать, будут сдавать их в лизинг. Это те аспекты, которые необходимы, чтобы в стране полноценно развивалась авиация”, – резюмировал он.