Как зарегистрировать курьерскую службу доставки с портативным РРО

Портативный РРО позволяет проводить расчетные операции непосредственно на месте реализации товаров или оказания услуг.

Именно его Государственная налоговая служба рекомендует использовать субъектам хозяйствования для доставки товара покупателю.

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Регистрировать портативный РРО можно:

• на хозяйственную единицу, которая является стационарным объектом;

• на хозяйственную единицу, которая является передвижным объектом (в том числе транспортным средством).

В заявлении на регистрацию должны указываться название и адрес подразделения, где будут реализовываться товары и производиться расчетные операции.

При регистрации портативного РРО по адресу стационарного объекта такой РРО можно использовать только по тому адресу, который должен указываться в расчетном документе.

Если портативный РРО регистрируется на курьерскую службу доставки (автомобиль и т.п.), к заявлению необходимо приложить документы на право собственности/право пользования транспортным средством.

Тогда курьер сможет использовать его непосредственно на месте реализации товара или оказания услуги, а расчетный документ может содержать не адрес стационарного объекта, а реквизиты транспортного средства, на котором выполнена доставка товара потребителю.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 і 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).