Как зарегистрировать курьерскую службу доставки с портативным РРО

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Портативный РРО позволяет проводить расчетные операции непосредственно на месте реализации товаров или оказания услуг.
Именно его Государственная налоговая служба рекомендует использовать субъектам хозяйствования для доставки товара покупателю.
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Регистрировать портативный РРО можно:
• на хозяйственную единицу, которая является стационарным объектом;
• на хозяйственную единицу, которая является передвижным объектом (в том числе транспортным средством).
В заявлении на регистрацию должны указываться название и адрес подразделения, где будут реализовываться товары и производиться расчетные операции.
При регистрации портативного РРО по адресу стационарного объекта такой РРО можно использовать только по тому адресу, который должен указываться в расчетном документе.
Если портативный РРО регистрируется на курьерскую службу доставки (автомобиль и т.п.), к заявлению необходимо приложить документы на право собственности/право пользования транспортным средством.
Тогда курьер сможет использовать его непосредственно на месте реализации товара или оказания услуги, а расчетный документ может содержать не адрес стационарного объекта, а реквизиты транспортного средства, на котором выполнена доставка товара потребителю.
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