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Как зарегистрировать курьерскую службу доставки с портативным РРО

Как зарегистрировать курьерскую службу доставки с портативным РРО

Портативный РРО позволяет проводить расчетные операции непосредственно на месте реализации товаров или оказания услуг.

Именно его Государственная налоговая служба рекомендует использовать субъектам хозяйствования для доставки товара покупателю.

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Регистрировать портативный РРО можно:
• на хозяйственную единицу, которая является стационарным объектом;
• на хозяйственную единицу, которая является передвижным объектом (в том числе транспортным средством).

В заявлении на регистрацию должны указываться название и адрес подразделения, где будут реализовываться товары и производиться расчетные операции.

При регистрации портативного РРО по адресу стационарного объекта такой РРО можно использовать только по тому адресу, который должен указываться в расчетном документе.

Если портативный РРО регистрируется на курьерскую службу доставки (автомобиль и т.п.), к заявлению необходимо приложить документы на право собственности/право пользования транспортным средством.

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Тогда курьер сможет использовать его непосредственно на месте реализации товара или оказания услуги, а расчетный документ может содержать не адрес стационарного объекта, а реквизиты транспортного средства, на котором выполнена доставка товара потребителю.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 і 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Нововведения касается тех, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирной продукции, розничную торговлю в магазинах, ведет деятельность ресторанов, кафе, быстрого питания, деятельность гостиниц и турагентств.
По материалам Finance.UA
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