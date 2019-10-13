МВФ вывел Украину из группы СНГ — Маркарова (таблица)

Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe (развивающаяся Европа), а группа СНГ, в которой она находилась ранее, ликвидирована.

Об этом сообщает министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

“Важнейшее для нас изменение в распределении на группы в новом Отчете МВФ: группа CIS/СНГ, наконец, прекращена, Украина — в группе Emerging and Developing Europe”, – сказала Маркарова.

Напомним, Украина никогда не была членом СНГ, поскольку не подписала устав этого Содружества. Об этом в начале августа 2019 года заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Кроме того, с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет Содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о едином бюджете органов СНГ.

МИД отозвало трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах Содружества по квоте нашего государства, а в августе 2018 года было ликвидировано Постпредство Украины при Координационных институтах СНГ, напомнил Боднар.

Сейчас идет масштабная инвентаризация договоров, заключенных Украиной в рамках СНГ, а это около 240 документов. Уже приостановлено действие 15 соглашений, которые не отвечают национальным интересам Украины, продолжается работа по прекращению действия еще более 70 соглашений.