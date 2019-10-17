В SkyUp назвали объемы пассажирских перевозок за 9 месяцев

За 9 месяцев 2019 года украинская авиакомпания SkyUp перевезла более 1,2 млн пассажиров.

Только в сентябре авиаперевозчик совершил 1029 рейсов, которыми воспользовались 168,9 тыс. человек. При этом соотношение между регулярными (564 рейса) и чартерными (465 рейсов) перевозками составило 54,8% к 45,2% в пользу регулярных рейсов.

В сентябре текущего года пунктуальность вылетов самолетов компании из украинских аэропортов составила 81% (отклонение от графика не более 15 минут), задержки более часа зафиксированы для 5% рейсов.

Самыми популярными направлениями регулярных рейсов компании в сентябре стали Батуми, Тбилиси, Барселона, Аликанте и Ларнака. Наиболее популярными чартерными направлениями компании в сентябре были Шарм-эль-Шейх, Хургада, Монастир, Тиват и Анталья.