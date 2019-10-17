0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

В SkyUp назвали объемы пассажирских перевозок за 9 месяцев

В SkyUp назвали объемы пассажирских перевозок за 9 месяцев

За 9 месяцев 2019 года украинская авиакомпания SkyUp перевезла более 1,2 млн пассажиров.

Только в сентябре авиаперевозчик совершил 1029 рейсов, которыми воспользовались 168,9 тыс. человек. При этом соотношение между регулярными (564 рейса) и чартерными (465 рейсов) перевозками составило 54,8% к 45,2% в пользу регулярных рейсов.

В сентябре текущего года пунктуальность вылетов самолетов компании из украинских аэропортов составила 81% (отклонение от графика не более 15 минут), задержки более часа зафиксированы для 5% рейсов.

Самыми популярными направлениями регулярных рейсов компании в сентябре стали Батуми, Тбилиси, Барселона, Аликанте и Ларнака. Наиболее популярными чартерными направлениями компании в сентябре были Шарм-эль-Шейх, Хургада, Монастир, Тиват и Анталья.

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.