Налоговики объяснили, как проверять жалобы покупателей на предпринимателей

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В законопроектах, призванных бороться с теневым бизнесом в Украине, не предусмотрено наказание для потребителей, которые предоставляют ложную информацию о нарушениях предпринимателей.
Об этом рассказали Gazeta.ua в Государственной налоговой службе.
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Правда, потребителю не выгодно жаловаться на магазин ради собственной выгоды.
“Через электронный кабинет будут проверять не только предпринимателя, который выдал фискальный чек, но и клиента и достоверность документов, которые он предоставил. Любая компенсация возможна только после завершения проверки”, – отметили в налоговой службе.
В ГНС добавили, что покупатели уже сегодня письмом могут жаловаться на предпринимателя, который предоставил нефискальный чек. Однако контролирующим органам сложно идентифицировать такого заявителя и оценить обоснованность его жалобы.
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