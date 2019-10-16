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Налоговики объяснили, как проверять жалобы покупателей на предпринимателей

Налоговики объяснили, как проверять жалобы покупателей на предпринимателей

В законопроектах, призванных бороться с теневым бизнесом в Украине, не предусмотрено наказание для потребителей, которые предоставляют ложную информацию о нарушениях предпринимателей.

Об этом рассказали Gazeta.ua в Государственной налоговой службе.

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Правда, потребителю не выгодно жаловаться на магазин ради собственной выгоды.

“Через электронный кабинет будут проверять не только предпринимателя, который выдал фискальный чек, но и клиента и достоверность документов, которые он предоставил. Любая компенсация возможна только после завершения проверки”, – отметили в налоговой службе.

В ГНС добавили, что покупатели уже сегодня письмом могут жаловаться на предпринимателя, который предоставил нефискальный чек. Однако контролирующим органам сложно идентифицировать такого заявителя и оценить обоснованность его жалобы.

По материалам Газета по-Украински
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