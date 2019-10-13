Система газопроводов требует 10 миллиардов вложений ежегодно

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В оптимизацию избыточных мощностей газораспределительной системы надо вкладывать 10 миллиардов гривен ежегодно в течение 5-7 лет.
Об этом Экономической правде сообщила РГК.
Как сообщается, газораспределительная система была рассчитана на потребление 120 млрд куб м газа. В 2018 году было потреблено всего 32 млрд куб м. Обслуживание избыточных мощностей отражается в тарифе потребителя.
Для оптимизации системы, по расчетам Региональной газовой компании, необходимо вкладывать 10 млрд грн ежегодно в течение 5-7 лет.
“Сейчас на инвестиции в газораспределительные сети направляются амортизационные отчисления в размере 350 млн. Их объем остается неизменным с 1997 года. Только если 22 года назад это было 150 млн долларов, то сейчас – менее 15 млн долларов”, – заявил на Украинском газовом форуме директор Региональной газовой компании Олег Никоноров.
Если сравнить отдельно взятого оператора газораспределительных систем с оператором систем распределения, то окажется, что инвестиции в электрические сети в 10 раз больше капитальных вложений в аналогичную газовую отрасль.
За последние пять лет количество аварийных газопроводов увеличилось в 10 раз. Если в 2015 году длина аварийных газопроводов составляла 1,6 тыс км, то в 2020-м – она составит 14,9 тыс. км.
Система распределительных газопроводов страдает от недофинансирования, и, если ситуация не изменится, длина аварийных газопроводов будет расти в геометрической прогрессии.
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