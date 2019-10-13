Шведский стартап представил дешевый трехместный электромобиль (фото)

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Шведский стартап Uniti на днях представил обновленные характеристики своего городского электромобиля One, а также назвал стоимость новинки. Как ни странно, по сравнению с первыми анонсами автомобиль выйдет в продажу по более скромным ценам.
Об этом пишет electrek.
По заверениям представителей компании, стартовая цена авто составит €17,7 тыс. Хотя ранее в Uniti обещали выпустить компактную модель «дешевле €19,9 тыс.». И сдержали свое слово. Однако за такие деньги покупатель сможет рассчитывать только на базовые функции.
Прежде всего, гораздо менее емкую батарею – 12 кВт-ч вместо 24 кВт-ч. Что автоматически приведет к сокращению и без того не рекордной дальности пробега: по расчетам компании, в максимальной комплектации она составляет 300 км.
В целом, процесс покупки автомобиля на официальном сайте стартапа напоминает заказ пиццы. Заказчик волен выбирать из массы дополнительных опций, однако за каждую нужно дополнительно заплатить. К примеру, 2 дополнительных динамика обойдутся в €233. Модуль быстрой зарядки постоянным током (способен за полчаса дать дополнительные 200 км пробега) – в €2800. Столько же нужно доплатить за вдвое более емкую батарею.
В базе у авто нет даже кондиционера. За удовольствие ощутить прохладу знойным летом нужно дополнительно внести на счет компании €278.
Однако и в базовой комплектации автомобиль едва ли можно назвать совсем уж дешевым. Прежде всего, из-за очень компактных размеров. Авто вмещает всего троих пассажиров, включая водителя. Разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунд и может развить скорость не более 120 км/ч.
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