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Шведский стартап представил дешевый трехместный электромобиль (фото)

Шведский стартап представил дешевый трехместный электромобиль (фото)

Шведский стартап Uniti на днях представил обновленные характеристики своего городского электромобиля One, а также назвал стоимость новинки. Как ни странно, по сравнению с первыми анонсами автомобиль выйдет в продажу по более скромным ценам.

Об этом пишет electrek.

По заверениям представителей компании, стартовая цена авто составит €17,7 тыс. Хотя ранее в Uniti обещали выпустить компактную модель «дешевле €19,9 тыс.». И сдержали свое слово. Однако за такие деньги покупатель сможет рассчитывать только на базовые функции.

Прежде всего, гораздо менее емкую батарею – 12 кВт-ч вместо 24 кВт-ч. Что автоматически приведет к сокращению и без того не рекордной дальности пробега: по расчетам компании, в максимальной комплектации она составляет 300 км.

В целом, процесс покупки автомобиля на официальном сайте стартапа напоминает заказ пиццы. Заказчик волен выбирать из массы дополнительных опций, однако за каждую нужно дополнительно заплатить. К примеру, 2 дополнительных динамика обойдутся в €233. Модуль быстрой зарядки постоянным током (способен за полчаса дать дополнительные 200 км пробега) – в €2800. Столько же нужно доплатить за вдвое более емкую батарею.

В базе у авто нет даже кондиционера. За удовольствие ощутить прохладу знойным летом нужно дополнительно внести на счет компании €278.

Однако и в базовой комплектации автомобиль едва ли можно назвать совсем уж дешевым. Прежде всего, из-за очень компактных размеров. Авто вмещает всего троих пассажиров, включая водителя. Разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунд и может развить скорость не более 120 км/ч.

По материалам УБР
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