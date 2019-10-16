За девять лет украинцы сократили расходы на еду почти на 8%

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За последние девять лет украинцы сократили издержки на продукты питания. Если в 2010 году отдавали на покупку еды 51,6% своих доходов, то на начало второго квартала 2019-го – 43,8% (минус 7,8%). Но на оплату жилья и ЖКХ – наоборот. Если девять лет назад наши граждане отдавали за коммуналку 9,2% своих доходов, то в первом квартале 2019-го – все 21,6%.
Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на данные Госстата.
В 2016 году Украина даже вошла в десятку стран, где граждане тратятся на продукты питания больше всего (согласно американским статистам, отдавали 38% всех доходов на еду). Для сравнения, в 2016-м иные страны имели следующую структуру подобных трат:
Кроме как на продукты питания украинцы в первом квартале 2019-го тратились следующим образом:
А вот основные доходы украинцев по итогам первого квартала 2019-го выглядели следующим образом:
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