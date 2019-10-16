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За девять лет украинцы сократили расходы на еду почти на 8%

За девять лет украинцы сократили расходы на еду почти на 8%

За последние девять лет украинцы сократили издержки на продукты питания. Если в 2010 году отдавали на покупку еды 51,6% своих доходов, то на начало второго квартала 2019-го – 43,8% (минус 7,8%). Но на оплату жилья и ЖКХ – наоборот. Если девять лет назад наши граждане отдавали за коммуналку 9,2% своих доходов, то в первом квартале 2019-го – все 21,6%.

Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на данные Госстата.

В 2016 году Украина даже вошла в десятку стран, где граждане тратятся на продукты питания больше всего (согласно американским статистам, отдавали 38% всех доходов на еду). Для сравнения, в 2016-м иные страны имели следующую структуру подобных трат:

  • В Беларуси – население тратит 36,2%.
  • России – 29,9%.
  • Венгрии – 18,3%.
  • Польше – 16,5%.
  • Германии – 10,6%.
  • США – 6,3%.

Кроме как на продукты питания украинцы в первом квартале 2019-го тратились следующим образом:

  • 31,1% средств – на непродовольственные товары.
  • 14,1% – на оплату разных услуг.
  • 1,2% – на личное подсобное хозяйство.

А вот основные доходы украинцев по итогам первого квартала 2019-го выглядели следующим образом:

  • Зарплата (61,7% от всех денежных поступлений).
  • Пенсии – 19%.
  • Доходы от предпринимательской деятельности – 6,8%.
  • Денежная помощь от родственников – 4,8%.
  • Иные денежные доходы – 1,2%.
  • Алименты – 0,3%.
По материалам Сегодня
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