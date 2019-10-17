Пятерка самых экономичных кроссоверов С-класса на рынке Украины

Во все времена самыми экономичными считались всегда малолитражки компактного размера, но сегодня мир перевернулся. Теперь внушительный пятиметровый кроссовер может кушать не больше крошки А-класса.

Испытав на практике «прожорливость» новых моделей компаний автопроизводителей, можем с уверенностью утверждать, что большой — не значит неэкономичный. И порой именно крупные представители сегмента кроссоверов впечатляют бережным отношением к кошельку владельца. Назовем ТОП-5 SUV, доступные на рынке Украины с расходом топлива до 6,5 литров на 100 км пути.

Nissan X-Trail

Японский кроссовер впечатляет своей способностью к пробегу. По нашим замерам X-Trail с дизельным мотором может проехать более 1300 км на одном баке тяжелого топлива. При этом он отличается удивительной неприхотливостью, но требует регулярных ТО каждые 10 тысяч пробега.

Цена: от 628 290 грн за 1.6 dCi (130 л.с.)

Citroen C5 Aircross

Французский представитель самый свежий из этой пятерки и самый заточенный под семью. У него в ассортименте много разных фишек, включая раздельные кресла заднего дивана, камеру-регистратор и удивительно бездонный бак. Расход топлива по нашим замерам составляет около 4,5 литров на 100 км по трассе и до 6,5 литров в городе у дизельного C5 Aircross.

Цена: 797 600 грн за 2.0 BlueHDi (180 л.с.)

Opel Grandland X

Немецкий SUV на самом деле наполовину француз, ну или даже больше. И сердце у него тоже французское, как и у C5 Aircross. Но вот отличается он более классическим дизайном, приятными материалами и привычной компоновкой салона при всех плюсах. И дизель тут 1.5 AdBlue с тем же показателем расхода.

Цена: от 552 500 1.5 AdBlue (130 л.с.)

Renault Koleos

Только недавно переживший серьезные изменения, этот француз хорошо сложен и отличается куда более высоким качеством в отличие от того же Duster. Тут и шумоизоляция хороша, и комплектации, и комфорт, и дизельный мотор с вариатором и с расходом до 6,5 литров на сотню.

Цена: от 638 300 за 2.0 dCi (177 л.с.)

Peugeot 3008

Уже многие оценили эту яркую новинку на нашем рынке. Кроссовер не только отлично и современно выглядит, но и отличается экономичными дизельными двигателями. даже в минимальной комплектации Allure 3008-й будет иметь яркую внешность и комфортный интерьер с французским шармом. А если все это добро еще и по расходам сравняется с установленным газобалонным оборудованием, то цены ему нет. Потребляет он всего 4,5 литра на 100 км по трассе, а это ценное качество для двигателя, но при условии заправки качественным дизелем.

Цена: от 672 400 грн за 2.0 HDi (150 л.с.)

Kia Sportage

Корейцы не отстают от своих европейских коллег и умеют создавать такие машины, которые становятся бестселлерами. Этот представитель по достоинству оценен нашими водителями и уже какой год держится в первой тройке самых популярных автомобилей на рынке. Не в последнюю очередь благодаря дизельному экономичному мотору 2.0 и 1.6. Причем в предложении есть и полный привод, и «механика», и «автомат». При этом потребление топлива будет держаться на уровне 5,6 литров по трассе и чуть более 6 литров в городе при экономичной езде.

Цена: от 569 100 грн за 1.6 CRDi (136 л.с.)