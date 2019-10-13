Зеленский подписал закон, позволяющий НАБУ и ГБР осуществлять “прослушку”

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Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений Уголовного процессуального законодательства”.
Такие данные содержатся в карточке законопроекта на официальном портале Верховной Рады.
“15.10.2019 возвращено с подписью Президента”, – говорится в таблице.
Напомним, Верховная Рада 4 октября приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений Уголовно-процессуального законодательства”(№1009).
По словам председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, этот закон отменяет часть “поправок Лозового”, которые нарушают права человека и ограничивают возможности органов досудебного расследования осуществлять его должным образом и качественно.
Кроме того, закон определяет продление сроков досудебного расследования после объявления подозрения.
Большинство положений закона вступают в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете “Голос Украины”.
Президент Владимир Зеленский 29 августа внес законопроект №1009 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений Уголовно-процессуального законодательства”.
10 сентября Верховная Рада приняла его в первом чтении.
Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу 15 марта 2018 года.
Этими положениями были ограничены сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести – 12 месяцев, а уголовного проступка — 6 месяцев. Кроме того, согласно изменениям в УПК, подозреваемый получил право оспорить факт вручения ему уведомления о подозрении – через 2 месяца после вручения подозрения.
Следователей и прокуроров лишили права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.
Также были изменены правила проведения обысков силовиками. В частности, правоохранители в ходатайствах о проведении обысков должны указывать, какие именно предметы они хотят найти. Во время обыска является обязательным присутствие адвоката, а следственные действия следует фиксировать с помощью аудио- и видеоаппаратуры.
19 сентября Рада направила законопроект №1009 на повторное второе чтение. В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство следует закрыть. В исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.
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