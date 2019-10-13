Сальдо внешней торговли Украины продолжает снижаться

За 9 месяцев 2019 года Украина экспортировала товаров на 33,03 миллиарда долларов, а импортировала на 38,87 миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Отрицательное сальдо внешней торговли в январе-сентябре 2019 года превысило прошлогодний показатель на 836 млн долларов и составило 5,84 млрд долларов.

В основном, Украина экспортировала продукты растительного происхождения (23,4%) и металлургическую (22,2%) продукцию, а импортировала преимущественно минеральные продукты (в том числе нефть и газ) и оборудование.

Больше всего товаров Украина продала в Китай (на 2,35 млрд долларов) и Польшу (на 2,25 млрд долларов), а купила самый большой объем продукции также в Китае (на 5,71 млрд долларов) и в России (на 4,93 млрд долларов).

Китай по итогам первого квартала 2019 года стал крупнейшим торговым партнером Украины, впервые обогнав Россию по этому показателю.