0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

Кабмин продаст часть имущества "Нафтогаза", "Укрзализныци" и Укрпочты

Кабмин продаст часть имущества "Нафтогаза", "Укрзализныци" и Укрпочты

Кабинет Министров Украины поручил ключевым органам государственной власти, а также госкомпаниям Укрпочта, “Нафтогаз” и “Укрзализныця” провести аудит своего имущества, на основании которого найти избыточные активы для продажи.

Соответствующее поручение правительство дало 12 октября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте также: У Минэкономразвития отберут Госстат

Указано, что в ходе аудита будет осуществляться анализ балансов государственных компаний и их дочерних предприятий.

В частности, Укрпочта “Нафтогаз” и “Укрзализныця” должны определить целесообразность содержания избыточного имущества с учетом стратегий своего развития.

“Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности — продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через Прозорро.Продажи”, — говорится в поручении правительства.

По материалам Урядовий портал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.