Кабмин продаст часть имущества "Нафтогаза", "Укрзализныци" и Укрпочты

Кабинет Министров Украины поручил ключевым органам государственной власти, а также госкомпаниям Укрпочта, “Нафтогаз” и “Укрзализныця” провести аудит своего имущества, на основании которого найти избыточные активы для продажи.

Соответствующее поручение правительство дало 12 октября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте также: У Минэкономразвития отберут Госстат

Указано, что в ходе аудита будет осуществляться анализ балансов государственных компаний и их дочерних предприятий.

В частности, Укрпочта “Нафтогаз” и “Укрзализныця” должны определить целесообразность содержания избыточного имущества с учетом стратегий своего развития.

“Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности — продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через Прозорро.Продажи”, — говорится в поручении правительства.