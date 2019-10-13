Кабмин продаст часть имущества "Нафтогаза", "Укрзализныци" и Укрпочты

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Кабинет Министров Украины поручил ключевым органам государственной власти, а также госкомпаниям Укрпочта, “Нафтогаз” и “Укрзализныця” провести аудит своего имущества, на основании которого найти избыточные активы для продажи.
Соответствующее поручение правительство дало 12 октября, сообщает пресс-служба Кабмина.
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Указано, что в ходе аудита будет осуществляться анализ балансов государственных компаний и их дочерних предприятий.
В частности, Укрпочта “Нафтогаз” и “Укрзализныця” должны определить целесообразность содержания избыточного имущества с учетом стратегий своего развития.
“Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности — продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через Прозорро.Продажи”, — говорится в поручении правительства.
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