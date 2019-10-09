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У Минэкономразвития отберут Госстат

У Минэкономразвития отберут Госстат

Государственная служба статистики, которой на сегодня управляет Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, перейдет в подчинение секретариата Кабинета Министров.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Чиновник добавил, что секретариат Кабмина, в свою очередь, передаст Национальное космическое агентство Украины в ведение Минэкономразвития.

Причин таких пертурбаций в правительстве не называют. Однако, взяв во внимание подобные инициативы, например, в соседней России, можно предположить, что речь идет о возможной заинтересованности Минэкономразвития в результатах подсчетов Госстата – поэтому его и хотят вывести из-под опеки ведомства.

В июле 2019 года депутаты Госдумы РФ предложили переподчинить напрямую президенту РФ местный Росстат, который на сегодняшний день контролируется местным министерством экономического развития. В Думе свое решение аргументировали тем, что подчиненная ведомству служба не может «свободно оценивать плоды работы руководящего министерства».

Правда, перед этим у парламентариев была идея переподчинить статистическое ведомство правительству, но в итоге они пришли к выводу, что оно также может быть заинтересовано в результатах подсчетов, поэтому решили остановиться на главе государства, предполагая, что уж он в оценках Росстата не заинтересован никоим образом.

По материалам УБР
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