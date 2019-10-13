Nissan запустила в продажи обновленный седан Teana (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Nissan запустила в продажи обновленный седан Teana/Altima 2020 модельного года.
Автомобиль стал больше своего предшественника, а также получил измененный экстерьер.
От “дореформенного” автомобиля новинка отличалась габаритной радиаторной решеткой, новыми бамперами, модифицированной головной оптикой и другими задними фонарями.
Рестайлинг экстерьера седана был практически не затронут, но список опций и оснащения Teana 2020 был расширен. Кроме того, производитель предложил новые варианты отделки салона и пересмотренную палитру оттенков для кузова.
В салоне обновленного седана появилась передовая мультимедийная система с “парящим” девятидюймовым сенсорным экраном и возможностью управления отдельными функциями автомобиля с помощью смартфона. Также в авто появилась аудиосистема премиум-класса BOSE и беспроводная зарядка для гаджетов уже в “базе”.
В движение новинку приводит двухлитровый “атмосферник” мощностью 159 л. с. или двухлитровый турбированный двигатель мощностью 252 л. с. Все они работают вместе с вариатором CVT. Список доступных опций для Teana 2020 включает круглые видеокамеры, полуавтономный “ProPilot Assist” с автопилотом, а также систему предотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль с режимом движения в пробках.
Пока что обновленное авто начали продавать в Китае. Там Teana стоит от $25,5 тысячи.
Фото: autotimesnews.com
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Военный сбор предлагают отменитьВчера, 11:01 - 4625 13
В Николаеве почти вдвое выросли цены на проезд в электротранспортеВчера, 08:30 - 924 9
Столичные власти планируют построить метро до Пущи-ВодицыВчера, 07:22 - 2696 8
Судьям ВС хотят урезать зарплатыВчера, 15:51 - 815 6
Метро на Троещину смогут построить через 3-5 лет - КличкоВчера, 13:22 - 600 5
Должностные оклады предлагают устанавливать по-новомуВчера, 14:03 - 12504 2
Военный сбор предлагают отменитьВчера, 11:01 - 4625 13
Столичные власти планируют построить метро до Пущи-ВодицыВчера, 07:22 - 2696 8
Ryanair объявил осеннюю распродажу билетов от 10 евроВчера, 15:30 - 2052
За что могут лишить выплат при перерасчете субсидийВчера, 13:00 - 2051
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 842
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1197
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1975
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2308 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2322