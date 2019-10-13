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Nissan запустила в продажи обновленный седан Teana (фото)

Nissan запустила в продажи обновленный седан Teana (фото)

Компания Nissan запустила в продажи обновленный седан Teana/Altima 2020 модельного года.

Автомобиль стал больше своего предшественника, а также получил измененный экстерьер.

От “дореформенного” автомобиля новинка отличалась габаритной радиаторной решеткой, новыми бамперами, модифицированной головной оптикой и другими задними фонарями.

Рестайлинг экстерьера седана был практически не затронут, но список опций и оснащения Teana 2020 был расширен. Кроме того, производитель предложил новые варианты отделки салона и пересмотренную палитру оттенков для кузова.

В салоне обновленного седана появилась передовая мультимедийная система с “парящим” девятидюймовым сенсорным экраном и возможностью управления отдельными функциями автомобиля с помощью смартфона. Также в авто появилась аудиосистема премиум-класса BOSE и беспроводная зарядка для гаджетов уже в “базе”.

В движение новинку приводит двухлитровый “атмосферник” мощностью 159 л. с. или двухлитровый турбированный двигатель мощностью 252 л. с. Все они работают вместе с вариатором CVT. Список доступных опций для Teana 2020 включает круглые видеокамеры, полуавтономный “ProPilot Assist” с автопилотом, а также систему предотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль с режимом движения в пробках.

Пока что обновленное авто начали продавать в Китае. Там Teana стоит от $25,5 тысячи.


Фото: autotimesnews.com

По материалам МПУ
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