Правительство определило 7 вокзалов, которые планируют передать в концессию

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В Министерстве инфраструктуры Украины согласовали перечень вокзалов, которые передадут в управление частным инвесторам в рамках концессионных проектов.
Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина.
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«Согласован перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализироваться экспертами Всемирного банка в связи с возможностью реализации концессионных проектов», — сообщила Клитина.
По ее словам, в концессию планируют передать вокзалы Харькова, Днепра, Винницы, Запорожья, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Николаева.
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