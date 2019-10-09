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Правительство определило 7 вокзалов, которые планируют передать в концессию

Правительство определило 7 вокзалов, которые планируют передать в концессию

В Министерстве инфраструктуры Украины согласовали перечень вокзалов, которые передадут в управление частным инвесторам в рамках концессионных проектов.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина.

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«Согласован перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализироваться экспертами Всемирного банка в связи с возможностью реализации концессионных проектов», — сообщила Клитина.

По ее словам, в концессию планируют передать вокзалы Харькова, Днепра, Винницы, Запорожья, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Николаева.

По материалам Finance.UA
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