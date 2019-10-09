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Стало известно, сколько в Украине работающих пенсионеров

Стало известно, сколько в Украине работающих пенсионеров

По состоянию на октябрь этого года в Украине работают более 2,5 млн пенсионеров.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос УНН.

“По оперативным данным, по состоянию на октябрь 2019 года на учете в органах Пенсионного фонда Украины находилось 2,5 млн работающих пенсионеров, в том числе 1,3 млн женщин”, – сообщили в Пенсионном фонде.

Справка Finance.ua:

  • По результатам опроса компании Research & Branding Group удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.
  • Людям в возрасте 60 лет и больше платят такие зарплаты:

- Претендентам после 60 лет – 7-9 тыс. грн в месяц.
- Охранник – от 8 до 10 тыс. грн.
- Обычно людям пенсионного возраста предлагают 6-8 тыс.
- Если устраиваться на работу придет человек в возрасте 35-40 лет, то ему сразу могут предложить 10 тыс. грн в месяц.

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По материалам УНН
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