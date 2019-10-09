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Долги перед налоговой имеют 4% лиц на упрощенной системе налогообложения (исследование)

Долги перед налоговой имеют 4% лиц на упрощенной системе налогообложения (исследование)

Лишь 4% компаний на едином налоге имеют налоговый долг, тогда как на общей системе налогообложения 14% должников.

Об этом говорится в исследовании Opendatabot.

Ппричины, почему плательщики такие дисциплинированные:

  • Если не платят — теряют свой статус. Потенциальный «единщик» проверяется на наличие/отсутствие налогового долга, и если такой долг существует, статус плательщика единого налога ему просто не дадут.

Когда можно потерять этот статус из-за налогового долга

  • при наличии налогового долга в течение двух последовательных кварталов налоговая почти в автоматическом режиме аннулирует статус плательщика ЕН.

Восстановить его – только через четыре квартала.

  • Налоговые органы пытаются предотвратить появление налогового долга.

Фискалы проверяют наличие/отсутствие налогового долга на месте при подаче отчетной декларации в бумажном виде. Обнаружив долг — сразу предлагают его оплатить, а уже потом принимают декларацию.

После внедрения сервиса дистанционных отчетов при обнаружении расхождений или формировании налогового долга налоговики звонят плательщику и предупреждают о формировании задолженности и негативных последствиях. Плательщики оперативно исправляют ошибки или платят долг.

  • Оборот «единщиков» сравнительно небольшой.

Общая система налогообложения чаще применяется в среднем и крупном бизнесе. Но при больших расходах легче уйти в минус. Подавляющее же большинство плательщиков ЕН представляет микро- и малый бизнес. Обычно это компании, предоставляющие услуги, небольшие магазины и кафе. Их годовой оборот составляет менее 5 миллионов грн в год. У «единщиков» сравнительно малые затраты, которые легче контролировать.

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Бухучет на едином налоге намного проще

Бухгалтерский учет в компаниях на общей системе налогообложения очень сложный, в то время как некоторым единоналожникам вообще достаточно вести Книгу учета доходов, данные из которой используются для заполнения Налоговой декларации плательщика единого налога.

Справка Finance.ua

  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят внести изменения в статьи № 294 и 298 Налогового кодекса Украины. Проектом Закона хотят упростить начало предпринимательской деятельности физическими лицами, которые планируют осуществлять такую деятельность как плательщики единого налога первой или второй группы.
По материалам Finance.UA
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