Долги перед налоговой имеют 4% лиц на упрощенной системе налогообложения (исследование)

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Лишь 4% компаний на едином налоге имеют налоговый долг, тогда как на общей системе налогообложения 14% должников.
Об этом говорится в исследовании Opendatabot.
Ппричины, почему плательщики такие дисциплинированные:
Когда можно потерять этот статус из-за налогового долга
Восстановить его – только через четыре квартала.
Фискалы проверяют наличие/отсутствие налогового долга на месте при подаче отчетной декларации в бумажном виде. Обнаружив долг — сразу предлагают его оплатить, а уже потом принимают декларацию.
После внедрения сервиса дистанционных отчетов при обнаружении расхождений или формировании налогового долга налоговики звонят плательщику и предупреждают о формировании задолженности и негативных последствиях. Плательщики оперативно исправляют ошибки или платят долг.
Общая система налогообложения чаще применяется в среднем и крупном бизнесе. Но при больших расходах легче уйти в минус. Подавляющее же большинство плательщиков ЕН представляет микро- и малый бизнес. Обычно это компании, предоставляющие услуги, небольшие магазины и кафе. Их годовой оборот составляет менее 5 миллионов грн в год. У «единщиков» сравнительно малые затраты, которые легче контролировать.
Бухучет на едином налоге намного проще
Бухгалтерский учет в компаниях на общей системе налогообложения очень сложный, в то время как некоторым единоналожникам вообще достаточно вести Книгу учета доходов, данные из которой используются для заполнения Налоговой декларации плательщика единого налога.
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