Поезда в Москву принесли в бюджет 3 млрд грн в прошлом году - Мининфраструктуры

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступление около 3 миллиардов гривен в бюджет, поэтому пока о его прекращении речь не идет.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время общения с журналистами.

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«Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление до Москвы за прошлый год дало 3 млрд грн поступлений в бюджет, и надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны», — сообщил Криклий.

Министр отметил, что Украина не может прекратить также и транзит российских поездов по территории Украины, ведь это предусмотрено обязательствами, которые взяла на себя страна в рамках Мировой организации торговли.