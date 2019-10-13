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Ryanair запускает еще более 40 маршрутов из Украины

Ryanair запускает еще более 40 маршрутов из Украины

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair летом 2020 года запустит еще 42 новых маршрута из Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан.

По его словам, изначально Ryanair планировал запустить всего 42 маршрута из Украины, но на сегодня лоукостер осуществляет полеты по 43 направлениям, включая первый прямой рейс из Херсона в Европу, который запустят зимой.

“Моя цель была объявить о запуске 42 новых маршрутов Ryanair из Украины летом следующего года, а также сообщить министру (инфраструктуры, – ред.) об этих новых маршрутах”, – добавил О’Брайан.

По материалам РБК-Украина
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