Британия будет ежегодно терять $35 млрд из-за перехода на электрокары

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Британские чиновники заговорили о новом налогообложении для автомобилистов, поскольку массовый переход граждан на электрокары будет стоить бюджету огромных убытков.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные местного Института фискальных исследований.
В ближайшие десятилетия британская казна начнет терять из-за отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) по $35 млрд ежегодно (4% от общих государственных поступлений – это топливные налоги). А Лондон, став первым из Большой семерки, планирует пересадить своих граждан целиком на «зеленые» автомобили, чтобы сократить количество выхлопов до нуля к 2050 году.
На данный момент литр неэтилированного бензина стоит в Великобритании 126,9 пенсов, из которых 57,95 пенсов – это пошлина (почти 46%, а в общей сумме равно 1,3% ВВП). Проблему усугубляет еще и то, что правительство, желая приблизить реальные расходы граждан к прожиточному минимуму, замораживает размер этих пошлин, вследствие чего недопоступления в бюджет начнут составлять по $24,5 млрд ежегодно.
В институте для выхода из ситуации предлагают пока только два главных решения: либо ввести налог на электрокары с учетом пройденного километража (предлагается четкая такса на каждый пройденный километр), либо прикрепить налог ко времени и местам поездки.
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