Суд в Латвии одобрил конфискацию 30 млн долларов экс-чиновников времен Януковича

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Латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Генеральной прокуратуры Украины, сообщает УНН.
“Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации”, – говорится в сообщении ГПУ.
Указанные средства в начале 2015 года были арестованы по запросу Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.
“Вопрос возврата преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне”, – добавили в Генпрокуратуре.
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