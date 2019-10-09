Суд в Латвии одобрил конфискацию 30 млн долларов экс-чиновников времен Януковича

Латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Генеральной прокуратуры Украины, сообщает УНН.

“Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации”, – говорится в сообщении ГПУ.

Указанные средства в начале 2015 года были арестованы по запросу Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

“Вопрос возврата преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне”, – добавили в Генпрокуратуре.

Справка Finance.ua:

Осенью 2014 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы 49,3 млн долларов США , а у бывшего нардепа Юрия Иванющенко – 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков.