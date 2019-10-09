Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

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Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью в мире.
Как сообщается на сайте оргкомитета The Nobel Prize, Королевская шведская академия наук присудила премию Сверигеса Риксбанка в понедельник, 14 октября.
«Исследование, проведенное лауреатами этого года, значительно улучшило нашу способность бороться с глобальной бедностью. Всего за два десятилетия их новый подход, основанный на эксперименте, изменил экономику развития, которая в настоящее время является процветающей областью исследований», – говорится в сообщении комитета.
Как заявляют в Академии, экономисты выработали новый подход в поисках лучших способов борьбы с бедностью, сосредоточившись на отдельных вопросах – таких, как улучшение детского здравоохранения или образования.
«Прямым результатом их исследований стало то, что более пяти миллионов индийских детей смогли воспользоваться эффективными программами индивидуального обучения в школах. Другой пример – обширные субсидии на инициативы по профилактике заболеваний, введенные во многих странах», – говорится в заявлении.
Американка французского происхождения Эстер Дюфло и американец индийского происхождения Абхиджит Банерджи представляют Массачусетский технологический институт (Кембридж, США), американец Майкл Кремер – Гарвардский университет, (Кембридж, США).
Дюфло стала второй женщиной и самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию по экономике.
Лауреаты разделят между собой приз в размере $915,3.
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