Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью в мире.

Как сообщается на сайте оргкомитета The Nobel Prize, Королевская шведская академия наук присудила премию Сверигеса Риксбанка в понедельник, 14 октября.

«Исследование, проведенное лауреатами этого года, значительно улучшило нашу способность бороться с глобальной бедностью. Всего за два десятилетия их новый подход, основанный на эксперименте, изменил экономику развития, которая в настоящее время является процветающей областью исследований», – говорится в сообщении комитета.

Как заявляют в Академии, экономисты выработали новый подход в поисках лучших способов борьбы с бедностью, сосредоточившись на отдельных вопросах – таких, как улучшение детского здравоохранения или образования.

«Прямым результатом их исследований стало то, что более пяти миллионов индийских детей смогли воспользоваться эффективными программами индивидуального обучения в школах. Другой пример – обширные субсидии на инициативы по профилактике заболеваний, введенные во многих странах», – говорится в заявлении.

Американка французского происхождения Эстер Дюфло и американец индийского происхождения Абхиджит Банерджи представляют Массачусетский технологический институт (Кембридж, США), американец Майкл Кремер – Гарвардский университет, (Кембридж, США).

Дюфло стала второй женщиной и самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию по экономике.

Лауреаты разделят между собой приз в размере $915,3.