Метро на Троещину смогут построить через 3-5 лет - Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что линию метро на Троещину удастся построить через 3-5 лет при условии финансирования.
Об этом он сказал в эфире 112 канала.
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“Что касается метро на Троещину – не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать, если будет финансирование – это вопрос 3-5 лет”, – подчеркнул Кличко.
По его словам, к концу следующего года планируется запуск автосообщения между левым и правым берегом.
Кличко также заявил, что в Киеве 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, 3 – в аварийном, в частности – мост Метро и мост Патона.
“Как я могу закрыть мост Метро, как я могу закрыть мост Патона, который в аварийном состоянии? Действительно, там затруднено движение, но мы должны сделать, чтобы они не рухнули.
Десятками лет не вкладывались деньги в инфраструктуру, и мы сейчас все силы бросили на то, чтобы эти мосты дальше продолжали выполнять свою функцию. К концу следующего месяца пролив возле Гидропарка будет уже полностью открыт – работы идут и днем, и ночью. Работы идут еще и под мостом”, – добавил он.
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