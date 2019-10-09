5 причин подключить свой бизнес к интернет-эквайрингу

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Сегодня практически не существует бизнеса вне интернета. Каждый украинский предприниматель, каждая компания или организация хоть что-то “делает” в интернете, чтобы привлечь к себе внимание покупателей. Поэтому, эта статья не только для интернет-магазинов. Мы надеемся, что вы увидите для себя идею развития и поймете, как прием карточных онлайн-платежей поможет продавать больше.
Предлагаем рассмотреть 5 очевидных причин в пользу подключения интернет эквайринга:
1. Не терять покупателей из интернета и социальных сетей
Да-да, вы это делаете каждый день. Нанимаете специалистов, которые адаптируют ваш сайт для поисковых систем, тратите средства на контекстную рекламу, платно таргетируете аудиторию в социальных сетях, пытаясь экономно распределить бюджет, которого, как правило, может и не быть, приводите клиента на сайт. А уже, собственно, на сайте — клиент потерялся и пошел подумать.
Почему? Потому, что отсутствует кнопка «Купить» — или как любят выражаться продавцы — Call to Action, то есть призыва к действию «Купи сейчас этот товар», «Оплати сейчас эту консультацию», «Закажи сейчас эту услугу». Или другой распространенный вариант — кнопка «Купить» на сайте есть, но нет реальной возможности оплатить. Покупателю сначала нужно оставить заявку, а уже потом с ним свяжется менеджер, который расскажет, как можно осуществить оплату, например, наложенным платежом или переводом на карточку с комиссией. И где ваш покупатель? Правильно — он отложил все это «на потом».
На самом деле возможность мгновенной оплаты нужна не только интернет-магазинам, но и бизнесу, который предоставляет услуги/продает:
Список можно продолжать бесконечно.
2. Продавать иностранцам по всему миру
Совсем не обязательно быть большим и известным, чтобы продавать что-то иностранным покупателям. Среди клиентов PayTas есть нишевые бизнесы, которые нашли своего покупателя как на просторах СНГ, так и в странах ЕС, Америки, Канады и других стран. Достаточно производить качественный продукт или услугу и знать кто ваш покупатель.
Например, в PayTas есть клиент, который продает детали для радиоуправляемых авто в Европу. Еще один — производит и продает кожаные изделия. Или клиент, который учит детей по всему миру через интернет. А также те, кто предоставляют услуги по разработке и продвижению сайтов и разрабатывают по заказу IT-продукты и решения. Есть клиенты, которые продают украинскую одежду.
Не говоря уже о том, что в Украину постоянно приезжают иностранные гости или в нашей стране работают рабочие из-за рубежа, учатся иностранные студенты. Иностранцы вообще не рассчитываются наличными. Они давно привыкли платить за покупки через интернет. Даже в оффлайн магазинах они обычно используют банковскую карточку.
В общем, способ приема платежей может быть любым, но им должно пользоваться максимальное количество ваших потенциальных клиентов. В идеале — все. Банковская карта — единственное в мире платежное средство, которое по популярности может соперничать с наличными и выиграть этот челлендж.
3. Продавать больше в другие регионы, подключившись к интернет-эквайрингу
О чем мы? О том, что если вы живете в небольшом городе и ведете там свой бизнес, то самое время масштабироваться на всю Украину. Как показывает практика, цены в регионах на большинство товаров и услуг ниже, чем в столице. Бывает и так, что в Киеве просто невозможно найти то, что есть у вас. Поверьте, столичные покупатели ждут ваших предложений и возможности оплатить дистанционно!
4. Быстро и своевременно получать оплату на свой расчетный счет
Уведомление об оплате товара или услуги банковской карточкой приходит в личный кабинет продавца буквально через 5-7 секунд после оплаты покупателем. Это означает, что вы уже можете выполнять свои обязательства перед ним.
5. Повысить доверие к своему бизнесу
Банковские платежные карточки настолько широко вошли в нашу жизнь, что логотипы карточных платежных систем на сайте обычного интернет-магазина воспринимаются большинством онлайн-покупателей, как гарантия его порядочности и добросовестного выполнения своих обязательств перед ними.
Вряд ли кто-то из покупателей знает о том, какие проверки проходит любой бизнес, прежде чем он сможет начать прием интернет-платежей с использованием банковских карт. Или догадывается о постоянном надзоре за деятельностью онлайн-продавца со стороны банка и самой платежной системы.
И, тем не менее, подсознательно рядовой покупатель при прочих равных условиях быстрее сделает покупку в том интернет-магазине, где ему предложат рассчитаться банковской карточкой, чем там, где такой опции нет. Даже если кроме карточки он может произвести оплату другим способом.
Процесс подключения к приему платежей простой — ваше желание продавать больше через интернет + наша компетенция.
Оставьте свою заявку здесь info@paytas.com.ua или позвоните +38 044 393 25 56
Будем рады видеть украинские прогрессивные бизнесы среди клиентов PayTas.
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