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Правительство планирует до августа 2020 года внести все сельхозземли в Госгеокадастр

Правительство планирует до августа 2020 года внести все сельхозземли в Госгеокадастр

К 1 августа 2020 года в реестр Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра будут внесены все земли Украины сельскохозяйственного назначения.

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

“На последнем совещании под председательством Премьер-министра было дано поручение – реально к 1 августа 2020 года внести все сведения о сельскохозяйственных землях государственной формы собственности. На самом деле, сегодня было утром совещание, мы двигаемся по графику. В этом году будет внесена площадь 1 миллион га. И нам на следующий год останется еще полмиллиона, что до 1 августа – более чем достаточно. Будет полностью внесено в кадастр”, – отметил Тарас Высоцкий.

По материалам УНН
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