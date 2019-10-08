Нацбанк решил сохранить жизнь малым банкам

Национальный банк откажется от утвержденного в апреле 2016 года графика повышения всеми банками Украины уставного капитала. Минимальную планку оставят на нынешнем уровне – 200 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

И добавила, что невзирая на отсутствие каких-либо нормативных актов, вопрос решен окончательно. Более того, с такими изменениями согласились не только в Нацбанке, но и в Международном валютном фонде. Так что вскоре новые требования закрепят на законодательном уровне.

Напомним, изначально Нацбанк требовал от банков нарастить капитал в несколько этапов:

До 11 июля 2018-го – до 300 млн грн. В декабре 2017-го срок перенесли на два года.

К 11 июля 2022 года капитал следовало увеличить до 400 млн грн.

А до 11.07.2024 он должен был составить минимум 500 млн грн.