Нацбанк решил сохранить жизнь малым банкам

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Национальный банк откажется от утвержденного в апреле 2016 года графика повышения всеми банками Украины уставного капитала. Минимальную планку оставят на нынешнем уровне – 200 млн грн.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
И добавила, что невзирая на отсутствие каких-либо нормативных актов, вопрос решен окончательно. Более того, с такими изменениями согласились не только в Нацбанке, но и в Международном валютном фонде. Так что вскоре новые требования закрепят на законодательном уровне.
Напомним, изначально Нацбанк требовал от банков нарастить капитал в несколько этапов:
До 11 июля 2018-го – до 300 млн грн. В декабре 2017-го срок перенесли на два года.
К 11 июля 2022 года капитал следовало увеличить до 400 млн грн.
А до 11.07.2024 он должен был составить минимум 500 млн грн.
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