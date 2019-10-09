Для киевлян стали доступны новые сервисы регистрационных услуг

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На веб-портале предоставления электронных услуг КГГА появилась возможность заявителям получить данные из информационной системы «Реестр территориальной общины Киева» в удаленном доступе.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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«Город постоянно работает над расширением спектра электронных услуг. Сегодня, когда государство взяло курс на диджитализацию, Киев уже традиционно стал флагманом в развитии этого направления. Электронный билет в транспорте, он-лайн запись в детский сад, дистанционная запись на прием к врачу – этими сервисами уже пользуются десятки тысяч киевлян. И главное – чтобы получить их, не нужно стоять в долгих очередях и тратить на это личное время», – сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Появились такие новые сервисы:
Где найти эти услуги на сайте:
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