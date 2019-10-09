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Для киевлян стали доступны новые сервисы регистрационных услуг

Для киевлян стали доступны новые сервисы регистрационных услуг

На веб-портале предоставления электронных услуг КГГА появилась возможность заявителям получить данные из информационной системы «Реестр территориальной общины Киева» в удаленном доступе.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«Город постоянно работает над расширением спектра электронных услуг. Сегодня, когда государство взяло курс на диджитализацию, Киев уже традиционно стал флагманом в развитии этого направления. Электронный билет в транспорте, он-лайн запись в детский сад, дистанционная запись на прием к врачу – этими сервисами уже пользуются десятки тысяч киевлян. И главное – чтобы получить их, не нужно стоять в долгих очередях и тратить на это личное время», – сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Появились такие новые сервисы:

  • «Количество зарегистрированных по моему адресу». Эта услуга доступна только для использования зарегистрированными жителями Киева, и предоставляет возможность получить данные о количестве лиц, зарегистрированных по адресу запрашивающего;
  • «Получить данные о моей регистрации». Услуга предоставляется физическим лицам, которые зарегистрированы в Личном кабинете Киевлянина. Она позволяет получить информацию о текущем месте регистрации заявителя;
  • «“Кто просматривал/изменял мои данные“»*. Услуга позволяет быстро получить информацию о предприятии, организации, учреждении, выполнявших любые операции с персональными данными заявителя.

Где найти эти услуги на сайте:

По материалам Finance.UA
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