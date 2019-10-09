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В Англии выпустили платежную карту из чистого золота стоимостью $23 тысячи (фото)

В Англии выпустили платежную карту из чистого золота стоимостью $23 тысячи (фото)

Королевский монетный двор Англии совместно с компанией Mastercard выпустили платежную карту, изготовленную из 18 каратов золота.

Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на пресс-службу Монетного двора.

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Отмечается, что для того, чтобы получить действительно золотую карту, желающим придется заплатить 18,75 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно 23,46 тысячи долларов.

В Монетном дворе сообщают, что владельцы карты получат определенные привилегии. Например, они смогут рассчитываться картой в любой стране мира без транзакционных потерь, а также получат дополнительные консьержные услуги.

По материалам hromadske.tv
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