В Англии выпустили платежную карту из чистого золота стоимостью $23 тысячи (фото)

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Королевский монетный двор Англии совместно с компанией Mastercard выпустили платежную карту, изготовленную из 18 каратов золота.
Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на пресс-службу Монетного двора.
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Отмечается, что для того, чтобы получить действительно золотую карту, желающим придется заплатить 18,75 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно 23,46 тысячи долларов.
В Монетном дворе сообщают, что владельцы карты получат определенные привилегии. Например, они смогут рассчитываться картой в любой стране мира без транзакционных потерь, а также получат дополнительные консьержные услуги.
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