Топ-20 компаний-оптовиков: большинство в столице и причастны к офшорам - исследование (таблица)

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Топ-20 компаний, которые занимаются оптовой торговлей, имеют разнообразные направления работы – они в основном работают на международных рынках, а половина имеет связь с оффшорами.
Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.
“Из топ-20 компаний пять торгуют топливом, четыре зерном, три имеют ОКВЭД “Неспециализированная оптовая торговля”, три продают табачные изделия, по две ‒ металл и фармацевтические товары и одна занимается мясом”, – свидетельствуют результаты исследования.
“Торговля нефтепродуктами, аграрной продукцией, фармацевтикой и табачными изделиями – это традиционно наиболее мощные и концентрированные виды оптовой торговли в Украине. Не удивительно, что компании этого сектора всегда возглавляют рэнкинги по объему чистого дохода не только в торговом сегменте, но и в целом среди всех компаний страны.
Большинство из них являются составляющими структуры крупнейших бизнес-групп. Они выступают в роли основных каналов передачи выручки от покупателей готовой продукции к первичным производственным звеньям собственных вертикально-интегрированных систем”, – поясняют эксперты YouControl.
Фактически перечисленные в двадцатке компании возглавляют свои направления торговли, имеют мощную рыночную долю. Но их финансовая стабильность отличается.
Три предприятия из первой двадцатки по выручке имеют показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) – С, а четыре – D (очень низкий уровень). Однако большинство – 13 из 20 компаний, достаточно финансово устойчивы и имеют отметки FinScore А и В.
“Среди компаний-оптовиков из топ-20 не так много “старожилов”. Лишь пять из них были основаны в 90-х годах. При этом 8 работают на рынке с 2000-х годов, а еще 7 – вообще с 2010 года”, – заявляют аналитики YouControl.
Больше всего предприятий из двадцатки зарегистрированы в Киеве, хотя расположение их отдельных представительств или подразделений при этом возможно по всей стране. В целом компании-лидеры имеют регистрацию:
“Компании-оптовики ожидаемо торгуют не только на внутреннем рынке. Только два представителя топа не имеют торговых отношений за рубежом. 17 предприятий из топ-20 экспортируют свои товары в другие страны, а 15 импортируют. Хотя объемы такой торговли у разных компаний могут отличаться в разы”, – говорится в результатах исследования.
Половина из этих компаний причастна к “оффшорам” через владельцев или бенефициаров. “Любимой” их низконалоговой юрисдикцией стал Кипр – с ним связаны пять компаний, три – имеют связи со Швейцарией, а две – с Оманом.
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