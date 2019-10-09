Курс доллара, который закладывается в бюджет, ни разу не выполнялся за последние 3 года — НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке Украины сообщили, что за последние 3 года курс валюты, который правительство закладывало в основу государственного бюджета на следующий год, ни разу не выполнялся.
Об этом сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью «РБК-Украина».
«За последние 3 года курс, который закладывали в бюджет, ни разу не выполнялся, но все почему-то упорно продолжают считать, что раз в бюджет заложили, то будут подгонять под него», — сообщил Сологуб.
Он отметил, что Нацбанк всегда отсылает правительству прогноз курса валют, на основании которого рассчитывают бюджет, однако это лишь расчетный показатель. “Свободный валютный рынок под него не подогнешь”, – добавил Сологуб.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев оставят без госстандартовВчера, 16:16 - 1442 10
Что нужно для 7-процентного роста украинской экономики - СологубВчера, 20:01 - 1171 7
Сколько украинцы тратят на коммуналку (инфографика)Вчера, 11:01 - 2129 6
В автобусах и трамваях Киева можно будет платить банковской картой: в ГИОЦ назвали сроки запуска сервиса4 ч. назад - 280 1
В НБУ объяснили, что тормозит удешевление кредитовПозавчера, 16:01 - 985 1
Какая пенсия устроит обычного украинца - опрос (инфографика)11 ч. назад - 16327 1
НБУ разъяснил смысл официального курса гривны к доллару10 ч. назад - 2270 1
Какой бизнес чаще всего проверяют регуляторы - исследование (инфографика)9 ч. назад - 2038
Что нужно для 7-процентного роста украинской экономики - СологубВчера, 20:01 - 1171 7
ТОП-5 смартфонов (не от лидеров рынка)Вчера, 22:01 - 1109
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)7 ч. назад - 114
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 916
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1638
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1990 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2119