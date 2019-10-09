Курс доллара, который закладывается в бюджет, ни разу не выполнялся за последние 3 года — НБУ

В Национальном банке Украины сообщили, что за последние 3 года курс валюты, который правительство закладывало в основу государственного бюджета на следующий год, ни разу не выполнялся.

Об этом сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью «РБК-Украина».

«За последние 3 года курс, который закладывали в бюджет, ни разу не выполнялся, но все почему-то упорно продолжают считать, что раз в бюджет заложили, то будут подгонять под него», — сообщил Сологуб.

Он отметил, что Нацбанк всегда отсылает правительству прогноз курса валют, на основании которого рассчитывают бюджет, однако это лишь расчетный показатель. “Свободный валютный рынок под него не подогнешь”, – добавил Сологуб.