Украина исчерпала евроквоты по 10 видам продуктов

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Украина по состоянию на 9 октября 2019 г. полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 10 группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеница, кукуруза, мясо птицы и сливочное масло.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация особо не изменилась — на начало октября 2018 г. Украиной были закрыты 9 квот на беспошлинный экспорт в ЕС. Изменилась ситуация с поставками солода и пшеничной клейковины — на сегодня использовано 63%, в то время как за аналогичный период прошлого года квота была использована в полном объеме. Ощутимо увеличились поставки сахара — в текущем году Украина полностью использовала квоту на сахар, а в прошлом году на этот период лишь на 12%», — говорится в сообщении.
Потенциально до конца года еще могут закрыть квоты по крахмалу (пока использовано 85%), ячменю (80%), обработанной продукции из зерновых (78%).
«Вместе с тем, с октября 2017 г., сроком на 3 года начали действовать дополнительные квоты на 8 групп товаров: мед, крупы и муку, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, овес, пшеницу, ячмень и кукурузу.
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