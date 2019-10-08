0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Ярославского интересует приватизация "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании"

Ярославского интересует приватизация "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании"

Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского заявила о готовности принять участие в конкурсах по приватизации предприятий “Электротяжмаш” и “Объединенная горная химическая компания”, если уполномоченные государственные органы примут соответствующие решения. Соответствующий пресс-релиз размещен на официальном сайте группы.

Информация о намерениях DCH появилась после того, как Тимофей Милованов, глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщил о передаче “Электротяжмаша” и “Объединенной горной химической компании” Фонду государственного имущества Украины для последующего проведения приватизационных конкурсов.

“Мы заинтересованы в развитии украинской промышленности, а анонсированные министром к приватизации объекты получат новые перспективы развития за счет синергии с другими активами DCH. Инвестиционные возможности DCH и успешный опыт управления крупными производственными комплексами являются предпосылками обеспечения стабильной работы “Электротяжмаша” и “Объединенной горной химической компании”, и укрепления рыночных позиций этих предприятий”, — говорится в сообщении на сайте DCH.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.