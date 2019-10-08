Ярославского интересует приватизация "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании"

Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского заявила о готовности принять участие в конкурсах по приватизации предприятий “Электротяжмаш” и “Объединенная горная химическая компания”, если уполномоченные государственные органы примут соответствующие решения. Соответствующий пресс-релиз размещен на официальном сайте группы.

Информация о намерениях DCH появилась после того, как Тимофей Милованов, глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщил о передаче “Электротяжмаша” и “Объединенной горной химической компании” Фонду государственного имущества Украины для последующего проведения приватизационных конкурсов.

“Мы заинтересованы в развитии украинской промышленности, а анонсированные министром к приватизации объекты получат новые перспективы развития за счет синергии с другими активами DCH. Инвестиционные возможности DCH и успешный опыт управления крупными производственными комплексами являются предпосылками обеспечения стабильной работы “Электротяжмаша” и “Объединенной горной химической компании”, и укрепления рыночных позиций этих предприятий”, — говорится в сообщении на сайте DCH.