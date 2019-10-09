0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Что нужно для 7-процентного роста украинской экономики - Сологуб

Что нужно для 7-процентного роста украинской экономики - Сологуб

Возможен ли рост украинской экономики на 7% в год? А кредиты не под 20-25%, а под 12-13%? Как ударит по Украине замедление мировой экономики? Может ли Украина прожить без МВФ? Что происходит на валютном рынке? Как цены реагируют на укрепление гривны?

Обо всем этом рассказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

«Что нужно сделать, чтобы обеспечить рост на 7% в год? За счет потребления этого не достичь. Драйвером должны стать инвестиции. У нас, например, отношение доли инвестиций в ВВП составляет 17-18%. А в других странах с темпами роста ВВП выше 5% соотношение доли инвестиций в ВВП достигает 25-30%. То есть темпы роста инвестиций нужно обеспечивать на уровне 20% в год. А для этого нужны структурные реформы», – отметил он.

Вследствие укрепления гривны на конец года соотношение госдолга к ВВП будет меньше 55%. В стране, где оно было более 80%. Так, крепкая гривна частично уменьшает доходы бюджета. Но одновременно представьте себе инвестора, который смотрит на страну с госдолгом к ВВП 60%, и на инвестора, который смотрит на страну с госдолгом менее 50%. И как это транслируется в его ожидания процентной ставки по заимствованиям этой страны.

«Люди фиксируют в голове то, что дорожает больше всего. Если смотреть на разбивку индекса потребительских цен, то некоторые товары с импортной составляющей подешевели. Например, бензин в годовом измерении подешевел более чем на 8%. Бытовая техника и оборудование подешевели на несколько процентов. Цены на одежду и обувь, где преобладает импортная составляющая, за год не изменились», – сообщил Сологуб.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.