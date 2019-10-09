Что нужно для 7-процентного роста украинской экономики - Сологуб

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Возможен ли рост украинской экономики на 7% в год? А кредиты не под 20-25%, а под 12-13%? Как ударит по Украине замедление мировой экономики? Может ли Украина прожить без МВФ? Что происходит на валютном рынке? Как цены реагируют на укрепление гривны?
Обо всем этом рассказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
«Что нужно сделать, чтобы обеспечить рост на 7% в год? За счет потребления этого не достичь. Драйвером должны стать инвестиции. У нас, например, отношение доли инвестиций в ВВП составляет 17-18%. А в других странах с темпами роста ВВП выше 5% соотношение доли инвестиций в ВВП достигает 25-30%. То есть темпы роста инвестиций нужно обеспечивать на уровне 20% в год. А для этого нужны структурные реформы», – отметил он.
Вследствие укрепления гривны на конец года соотношение госдолга к ВВП будет меньше 55%. В стране, где оно было более 80%. Так, крепкая гривна частично уменьшает доходы бюджета. Но одновременно представьте себе инвестора, который смотрит на страну с госдолгом к ВВП 60%, и на инвестора, который смотрит на страну с госдолгом менее 50%. И как это транслируется в его ожидания процентной ставки по заимствованиям этой страны.
«Люди фиксируют в голове то, что дорожает больше всего. Если смотреть на разбивку индекса потребительских цен, то некоторые товары с импортной составляющей подешевели. Например, бензин в годовом измерении подешевел более чем на 8%. Бытовая техника и оборудование подешевели на несколько процентов. Цены на одежду и обувь, где преобладает импортная составляющая, за год не изменились», – сообщил Сологуб.
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