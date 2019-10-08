"Получали по $40 тыс. с грузовика": СБУ раскрыла схему контрабанды брендовой одежды

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СБУ в пятницу, 11 октября, устроила масштабные обыски у организаторов контрабанды брендовой одежды. Уже изъято товара на сумму более чем в 100 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на Facebook. “Сейчас происходят 40 одновременных обысков по местам хранения и реализации товара, незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран”, – сказали в СБУ.
По информации силовиков, схему с ввозом контрабанды организовали шесть граждан Украины. Модную одежду известных брендов крупными партиями провозили, скрывая от таможенного контроля. Соответственно, налоги не платились.
“Завозили товар 20-тонными фурами. С каждого грузовика с товаром дельцы получали по $40 тыс. Реализовывали товар по одной из торговых сетей в столичном регионе, а также в Полтавской, Сумской и Житомирской областях”, – рассказали правоохранители о масштабах схемы.
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