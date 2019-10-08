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ПриватБанк разъяснил ситуацию с выплатами по решению арбитража по евробондам

ПриватБанк разъяснил ситуацию с выплатами по решению арбитража по евробондам

ПриватБанк обнародовал заявление об арбитражных производствах по еврооблигациям 2010 и 2013 годов выпуска, указав, что Лондонский международный арбитражный суд (ЛМАС) в июне вынес частичное окончательное арбитражное решение, которое, как указывают в банке, не возлагает на банк никаких обязательств осуществить какой-либо платеж по этим еврооблигациям.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ПриватБанка.

“13 июня 2019 года арбитражный суд в каждом из соответствующих производств ЛМАС вынес частичное окончательное арбитражное решение после окончательного слушания определенных аспектов дела, что произошло ранее в этом году”, – сообщили в банке.

В учреждении отметили, что слушания касались аргумента ПриватБанка относительно негативного влияния на выпуск и непосредственно сами еврооблигации вопросов незаконности, которая имела место в различных аспектах и связана с бывшими владельцами банка, их связанными компаниями и то, каким именно образом происходили выпуски, приобретение и дальнейшее обращение соответствующих ценных бумаг.

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“Указанные арбитражные решения не возлагают на ПриватБанк никаких обязательств осуществить какой-либо платеж относительно еврооблигаций, выпущенных в 2010 или 2013 годах. Еще должно быть принято решение в отношении другого аспекта линии защиты ПриватБанка против исковых требований. При нынешних обстоятельствах существует большая неопределенность относительно того, должен ли ПриватБанк осуществить какие-либо выплаты по арбитражным решениям, а если должен, то когда. Даже если когда-нибудь от ПриватБанка потребуется осуществить какие-либо выплаты, согласно арбитражным решениям, они будут существенно меньше размера исковых требований”, – указали в банке.

В своих арбитражных решениях, по данным банка, суд поддержал аргументы ПриватБанка о незаконности и соответственно постановил, что от ПриватБанка не требуется осуществления выплат по еврооблигациям 2010 или 2013 годов выпуска, если окончательными держателями являются лица, чья связь с бывшими владельцами доказана, или если держатели удерживают еврооблигации в интересах таких лиц.

По материалам УНН
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