ПриватБанк разъяснил ситуацию с выплатами по решению арбитража по евробондам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ПриватБанк обнародовал заявление об арбитражных производствах по еврооблигациям 2010 и 2013 годов выпуска, указав, что Лондонский международный арбитражный суд (ЛМАС) в июне вынес частичное окончательное арбитражное решение, которое, как указывают в банке, не возлагает на банк никаких обязательств осуществить какой-либо платеж по этим еврооблигациям.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы ПриватБанка.
“13 июня 2019 года арбитражный суд в каждом из соответствующих производств ЛМАС вынес частичное окончательное арбитражное решение после окончательного слушания определенных аспектов дела, что произошло ранее в этом году”, – сообщили в банке.
В учреждении отметили, что слушания касались аргумента ПриватБанка относительно негативного влияния на выпуск и непосредственно сами еврооблигации вопросов незаконности, которая имела место в различных аспектах и связана с бывшими владельцами банка, их связанными компаниями и то, каким именно образом происходили выпуски, приобретение и дальнейшее обращение соответствующих ценных бумаг.
“Указанные арбитражные решения не возлагают на ПриватБанк никаких обязательств осуществить какой-либо платеж относительно еврооблигаций, выпущенных в 2010 или 2013 годах. Еще должно быть принято решение в отношении другого аспекта линии защиты ПриватБанка против исковых требований. При нынешних обстоятельствах существует большая неопределенность относительно того, должен ли ПриватБанк осуществить какие-либо выплаты по арбитражным решениям, а если должен, то когда. Даже если когда-нибудь от ПриватБанка потребуется осуществить какие-либо выплаты, согласно арбитражным решениям, они будут существенно меньше размера исковых требований”, – указали в банке.
В своих арбитражных решениях, по данным банка, суд поддержал аргументы ПриватБанка о незаконности и соответственно постановил, что от ПриватБанка не требуется осуществления выплат по еврооблигациям 2010 или 2013 годов выпуска, если окончательными держателями являются лица, чья связь с бывшими владельцами доказана, или если держатели удерживают еврооблигации в интересах таких лиц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 3384 21
Депутат от «Слуги народа» отозвал законопроект о налоге на обмен валютВчера, 18:36 - 1092 12
В Украине предлагают создать КриптодолинуВчера, 17:29 - 1241 8
Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать5 ч. назад - 1476 7
Доплата за рождение: в Киевсовете готовят «детский» проект6 ч. назад - 681 5
ПриватБанк начал выдачу первых цветных карт (фото)Вчера, 15:29 - 4498 1
Сколько денег украинцы хранят на депозитах (инфографика)Вчера, 16:02 - 4137
С января в Украине изменится формула расчета цены газа для населенияВчера, 17:38 - 3553 1
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 3384 21
Аттестация сотрудников и увеличение отпуска: Что предлагает ЕБА для нового Трудового кодексаВчера, 17:03 - 3363
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 704
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1369
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1788
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1997
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1769