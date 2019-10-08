Владислав Крайник: пятое ли колесо к телеге 5 группа ФЛП?

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Еще 4 сентября премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с представителями ІТ-индустрии анонсировал намерения ввести изменения в законодательство, которыми вводится 5-я группа единого налога.
Кабмин планирует ввести изменения уже в начале 2020 года и постепенно увеличивать налоговую нагрузку на ІТ-сферу. Попробуем разобраться что и к чему.
Кто войдет в 5 группу?
Как и в законопроекте № 10094, который был отозван 29 августа 2019 года, действие 5-й группы должно распространяться на сферу инновационных технологий. На встрече с представителями Ассоциаций ІТ-индустрии отметили, что переход на новую группу будет осуществляться исключительно в добровольной форме.
Налоги, которые предлагает платить Гончарук
1). 5% единого налога (столько сейчас платят ФЛП на третьей группе, которая популярна среди ІТ).
2). 1,5% военного сбора.
3). ЕСВ с двух минимальных зарплат. По состоянию на январь 2020 года сумма ЕСВ будет составлять 6 234,36 грн в квартал. Напомним, данный сбор не пойдет на развитие инфраструктуры для ІТ-сектора. Это социальный налог, который рассчитан на поддержку Пенсионного Фонда, социального страхования и т. д.
4). Сбор на развитие человеческого капитала (IT Creative) – 5% которые будут вводиться до 2029 года.
На что пойдут налоги (IT Creative)?
Что же касается сбора на развитие человеческого капитала (IT Creative), он будет расти с 2020 до 2024 года, с 1% до 5% на процентный пункт ежегодно:
Сбор на развитие человеческого капитала имеет целью создание новейшей учебной инфраструктуры для удовлетворения спроса на специалистов в ІТ-индустрии путем создания специального фонда, из которого и будет финансироваться эта инициатива.
Так, Алексей Гончарук заявил, что деньги из этого Фонда пойдут на финансирование трех направлений:
По словам премьер-министра, Фонд IT Creative должен управляться представителями ІТ-бизнеса, который будет ставить на руководящие должности свой менеджмент. Анонсируют, что государство при этом будет выполнять лишь вспомогательную функцию.
Нужно отметить, что границы вмешательства в работу Фонда со стороны государства мы сможем узнать лишь из законопроекта, который будет вноситься на рассмотрение в парламент.
Отношение ІТ сообщества к инициативе
Общество отреагировало крайне негативно на столь значительное повышение налоговой нагрузки.
Так, по данным опроса, освещенным в интернет-издании DOU.UA около 80 % ІТ-специалистов против введения 5-группы, 86 % – против создания Фонда IT Creative.
Большинство представителей продуктовых IT-компаний негативно воспринимают государственную инициативу создания образовательного проекта. Так, руководитель Ajax Systems Александр Конотопский в своем интервью AIN заявил, что необходимости в создании 5-й группы просто нет.
Основними аргументами против этого нововведения являются:
Алексей Гончарук надеется, что с введением в действие этой инициативы через 10 лет ІТ-отрасль сможет генерировать $13 млрд дохода от экспорта услуг в год. Однако стоит отметить, что без вмешательства государства за последние годы доходы отрасли росли в среднем на 20-25% ежегодно, что, при условии сохранения темпов роста, позволит увеличить доходы до размера в $40-45 млрд.
Учитывая все аргументы, которые освещают представители ІТ-сферы в СМИ, большинство ІТ-компаний призывают государство продолжать политику невмешательства. Технологические компании способны самостоятельно развивать свои проекты ради обеспечения своего бизнеса высококвалифицированными работниками.
Владислав Крайник, юрист Treeum
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