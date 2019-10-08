Владислав Крайник: пятое ли колесо к телеге 5 группа ФЛП?

Еще 4 сентября премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с представителями ІТ-индустрии анонсировал намерения ввести изменения в законодательство, которыми вводится 5-я группа единого налога.

Кабмин планирует ввести изменения уже в начале 2020 года и постепенно увеличивать налоговую нагрузку на ІТ-сферу. Попробуем разобраться что и к чему.

Кто войдет в 5 группу?

Как и в законопроекте № 10094, который был отозван 29 августа 2019 года, действие 5-й группы должно распространяться на сферу инновационных технологий. На встрече с представителями Ассоциаций ІТ-индустрии отметили, что переход на новую группу будет осуществляться исключительно в добровольной форме.

Налоги, которые предлагает платить Гончарук

1). 5% единого налога (столько сейчас платят ФЛП на третьей группе, которая популярна среди ІТ).

2). 1,5% военного сбора.

3). ЕСВ с двух минимальных зарплат. По состоянию на январь 2020 года сумма ЕСВ будет составлять 6 234,36 грн в квартал. Напомним, данный сбор не пойдет на развитие инфраструктуры для ІТ-сектора. Это социальный налог, который рассчитан на поддержку Пенсионного Фонда, социального страхования и т. д.

4). Сбор на развитие человеческого капитала (IT Creative) – 5% которые будут вводиться до 2029 года.

На что пойдут налоги (IT Creative)?

Что же касается сбора на развитие человеческого капитала (IT Creative), он будет расти с 2020 до 2024 года, с 1% до 5% на процентный пункт ежегодно:

1% дохода с 1 января 2020 года;

2% дохода с 1 января 2021 года

3% дохода с 1 января 2022 года;

4% дохода с 1 января 2023 года;

5% дохода с 1 января 2024 года.

Сбор на развитие человеческого капитала имеет целью создание новейшей учебной инфраструктуры для удовлетворения спроса на специалистов в ІТ-индустрии путем создания специального фонда, из которого и будет финансироваться эта инициатива.

Так, Алексей Гончарук заявил, что деньги из этого Фонда пойдут на финансирование трех направлений:

Создание совместных программ обучения специалистов в формате ІТ-компания – университет. Похожий проект уже действует как частная инициатива в Киево-Могилянской академии с одной из крупнейших компаний в сфере информационных технологий «ЕРАМ Systems». Планируется создание совместных кампусов, лабораторий и т. д.;

финансирование стипендий студентов украинских вузов;

гранты для молодых ученых.

По словам премьер-министра, Фонд IT Creative должен управляться представителями ІТ-бизнеса, который будет ставить на руководящие должности свой менеджмент. Анонсируют, что государство при этом будет выполнять лишь вспомогательную функцию.

Нужно отметить, что границы вмешательства в работу Фонда со стороны государства мы сможем узнать лишь из законопроекта, который будет вноситься на рассмотрение в парламент.

Отношение ІТ сообщества к инициативе

Общество отреагировало крайне негативно на столь значительное повышение налоговой нагрузки.

Так, по данным опроса, освещенным в интернет-издании DOU.UA около 80 % ІТ-специалистов против введения 5-группы, 86 % – против создания Фонда IT Creative.

Большинство представителей продуктовых IT-компаний негативно воспринимают государственную инициативу создания образовательного проекта. Так, руководитель Ajax Systems Александр Конотопский в своем интервью AIN заявил, что необходимости в создании 5-й группы просто нет.

Основними аргументами против этого нововведения являются:

из-за высокого уровня коррупции есть большая вероятность того, что средства, собранные благодаря новому налогу, просто не дойдут до Фонда, а осядут в карманах коррумпированных чиновников;

существует сомнение относительно компетентности государственного менеджмента в управлении проектами;

большинство ІТ-компаний создают свои внутренние школы подбора и развития кадров, которые доказали свою эффективность на практике. Именно бизнес может развивать у своих работников актуальные навыки, необходимые для успешной карьеры;

в Украине уже существуют успешные учебные проекты, которые спонсируются за счет частных средств инвесторов. Одним из самых ярких проектов является UNIT .City;

для создания инфраструктуры по развитию кадров в ІТ-сфере не нужно ее реформировать или вводить новый налог. Нужно изменить налоговую систему в целом, повысить эффективность использования имеющихся ресурсов и уменьшить уровень коррупции. При условии, что государство докажет свою компетентность и эффективность, оно может привлечь дополнительные средства путем введения дополнительных сборов;

обычный ІТ-специалист не хочет выделять средства из своего кармана на создание специалистов, которые в будущем будут конкурировать с ним. Они готовы выделять средства на повышение уровня жизни в целом.

Алексей Гончарук надеется, что с введением в действие этой инициативы через 10 лет ІТ-отрасль сможет генерировать $13 млрд дохода от экспорта услуг в год. Однако стоит отметить, что без вмешательства государства за последние годы доходы отрасли росли в среднем на 20-25% ежегодно, что, при условии сохранения темпов роста, позволит увеличить доходы до размера в $40-45 млрд.

Учитывая все аргументы, которые освещают представители ІТ-сферы в СМИ, большинство ІТ-компаний призывают государство продолжать политику невмешательства. Технологические компании способны самостоятельно развивать свои проекты ради обеспечения своего бизнеса высококвалифицированными работниками.

Владислав Крайник, юрист Treeum