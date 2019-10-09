Отдать в частные руки: сколько госбанков должно быть в Украине

Принятая Верховной Радой Программа деятельности правительства, в частности, предусматривает снижение доли государственных банков до 20%. Сейчас этот показатель в Украине составляет больше 50%, пишет Сегодня.

Если взять во внимание данные Национального банка Украины, согласно которым объем проблемных кредитов в госбанках (без ПриватБанка) составляет 49%, а в частных и иностранных – 20,2%, то “частник” кажется лучшим управленцем. Но на вопрос, какая доля государства оптимальна в банковской системе, в экономической теории нет четкого ответа.

“Порог в 20% установлен субъективно. В экономической теории нет такого. По моему мнению, есть мысли разгосударствить некоторые банки, и уже под это подгоняют обоснования, нормативно-правовые акты”, – считает директор Института финансового контролинга КНЭУ Олег Терещенко.

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман отмечает, что концентрация государства на 50% банковского рынка была скорее вынужденной мерой, поэтому последующая приватизация закономерна.

“Согласно стратегии реформирования госбанков, предусмотрена или полная продажу некоторых государственных банков, или частичная продажа – когда государство сохраняет контрольный пакет акций, а часть продается частным инвесторам. Это нормальная практика, – отмечает Фурман. – Эффективность госбанков – это большой вопрос сегодня”.

По его словам, приватизация повлечет не только оздоровление финсектора, но и поможет уберечь бюджетные средства.

“Вхождение частных инвесторов даст возможность сделать эти банки более эффективными, более прозрачными, более прибыльными. Только в течение пяти лет государство инвестировало в поддержку госбанков сотни миллиардов гривен, а это деньги налогоплательщиков”, – добавил он.