Президент рассказал, при каких условиях могут дарить лицензии на игорный бизнес

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Президент Владимир Зеленский допускает безвозмездную передачу лицензий на игорный бизнес с перспективой строительства нового отеля или передачу их по более низкой цене, если отель расширит номерной фонд.
Об этом он сказал во время пресс-марафона.
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“У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока там нет возможности сделать казино. Нам нужен тест. Мы хотим, чтобы у нас строились отели.
Возможно, если, например, это бутиковый отель, то, может, мы договоримся давать им лицензии, которые должны стоить немного дороже”, – отметил Президент.
“Если это очень большой, какой-то брендовый отель, мы можем подарить лицензию – постройте нам отель”, – добавил Зеленский.
По его словам, средства от продажи лицензий должны пойти на спорт, медицину или образование.
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