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Президент рассказал, при каких условиях могут дарить лицензии на игорный бизнес

Президент рассказал, при каких условиях могут дарить лицензии на игорный бизнес

Президент Владимир Зеленский допускает безвозмездную передачу лицензий на игорный бизнес с перспективой строительства нового отеля или передачу их по более низкой цене, если отель расширит номерной фонд.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

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“У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока там нет возможности сделать казино. Нам нужен тест. Мы хотим, чтобы у нас строились отели.

Возможно, если, например, это бутиковый отель, то, может, мы договоримся давать им лицензии, которые должны стоить немного дороже”, – отметил Президент.

“Если это очень большой, какой-то брендовый отель, мы можем подарить лицензию – постройте нам отель”, – добавил Зеленский.

По его словам, средства от продажи лицензий должны пойти на спорт, медицину или образование.

По материалам Украинская правда
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