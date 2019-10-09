ФЛП имеет в собственности киоск: платить ли земельный налог

Временное сооружение с торговым назначением, предназначенное для предпринимательства, должно размещаться по паспорту привязки.

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Как оформить. Предприниматель должен написать соответствующее заявление в орган по вопросам градостроительства и архитектуры. К нему необходимо приложить схему размещения временного сооружения с обязательно указанной площадью участка. Эти данные оформляются на основании документов на право землепользования: свидетельства о праве собственности или пользования, или договора об аренде, по которому осуществляется плата за землю.

То есть ФЛП, в собственности которых находятся киоски, необходимо уплачивать налог на землю.

Если данные вносились без документов на право пользования земельным участком, паспорт временного сооружения могут аннулировать.

Справка Finance.ua:

По исследованию VoxUkraine, среди всех новых предприятий в Украине ФЛП занимают 77% (531 019 бизнесов), ООО – 75% (155 359 бизнесов).