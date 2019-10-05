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Зеленский заявил, что договаривается с иностранными лидерами о поставках угля

Зеленский заявил, что договаривается с иностранными лидерами о поставках угля

Президент Украины Владимир Зеленский ищет альтернативные пути для выхода из энергетических кризисов, в частности общается с лидерами других стран о поставках угля в Украину.

Об этом он заявил во время пресс-марафона.

“Когда мне говорят, что у нас проблема, что у нас нет угля, это уже вопрос безопасности, это вопрос ко мне. Я начинаю звонить всем – в правительство, депутатам, комитетам, Премьер-министру. И лидерам других стран”, – сказал Зеленский.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 24 сентября запасы угля в Украине составляли 1,2 млн, или 62% от прошлогоднего уровня. По словам председателя Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, требуется внепланово накопить более 1 млн тонн угля до конца года.

“В таких условиях нам нужен уголь отовсюду, откуда он только может ехать”, – подытожил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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