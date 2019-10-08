Рост цен производителей промпродукции замедлился

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Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2019 года по сравнению августом текущего года снизились на 1,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) оптовые цены в промышленности выросли на 1,7%.
С начала года (за январь-август 2019 года) оптовые цены повысились на 0,2%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров снизились на 13,3%, в перерабатывающей промышленности – на 1,6%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 9,1%.
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