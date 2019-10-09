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В автобусах и трамваях Киева можно будет платить банковской картой: в ГИОЦ назвали сроки запуска сервиса

В автобусах и трамваях Киева можно будет платить банковской картой: в ГИОЦ назвали сроки запуска сервиса

В коммунальном наземном транспорте Киева с ноября появится возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Это можно будет через валидаторы, которые установлены в автобусах, троллейбусах и трамваях “Киевпастранса”.

Об этом пишет Сегодня.

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“Функционал оплаты бесконтактными банковскими картами за транспортные услуги в наземном транспорте будет внедрен с 1 ноября 2019 года. Также планируется оплата с помощью мобильных телефонов, которые поддерживают NFC”, – сообщили в ГИОЦ.

При этом, такую оплату смогут проверить контролеры “Киевпастранса”, считав с валидаторов информацию о том, была ли оплата с определенной карты, с помощью специального устройства.

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Сейчас бесконтактной банковской картой и телефонами, поддерживающим NFC, можно заплатить за проезд в подземке. Все 52 станции столичного метрополитена уже оснащены специальными турникетами, где можно оплатить проезд с помощью банковской карты.

По материалам Сегодня
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