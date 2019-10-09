В Украине планируют провести инвентаризацию государственных земель

В Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра планируют провести инвентаризацию всех государственных земель накануне введения рынка сельскохозяйственной земли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания в Госгеокадастре при участии ассоциаций в сфере землеустройства.

«Основной задачей мероприятия было согласование единого видения осуществления масштабного процесса инвентаризации земель государственной собственности на территории областей Украины с целью повышения уровня прозрачности работы в сфере земельных отношений», — говорится в сообщении правительства.

В частности, Госгеокадастр планирует обеспечить доступ исполнителей работ по землеустройству до всех необходимых исходных данных и сформировать лоты для тендеров на продажу земельных участков.