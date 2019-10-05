НБУ определил участников валютных интервенций по лучшему курсу

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Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса по наилучшему курсу через функционал RFQ в октябре-декабре 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Этот перечень не ограничивает участие всех банков в валютных интервенциях в форме запроса по наилучшему курсу через функционал Matching, когда Национальный банк выбирает лучшую цену в торгово-информационной системе и заключает соглашение с банком, который ее предложил”, – говорится в сообщении.
Список остался таким же, как и в третьем квартале:
В III квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, Национальный банк купил более 2,5 млрд долл. США. Покупка происходила с использованием функционала Matching. Валютные интервенции по наилучшему курсу через функционал RFQ не проводились.
За этот же период Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке для сглаживания курсовых колебаний 16,8 млн долл. США. Вся сумма была продана через интервенции по единому курсу через функционал Matching.
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